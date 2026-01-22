पलामू के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर रुकेगी गरीब रथ, 2 और बड़े अपडेट

Hindustan Hindi News
रांची-नई दिल्ली और नई दिल्ली-रांची गरीब रथ ट्रेन का 23 जनवरी से पलामू के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू होगा। इस मामले में पूर्व मध्य रेलवे प्रबंधन ने ठहराव शुरू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस मामले पर दो बड़े अपडेट सामने आए हैं।

Jan 27, 2026 08:32 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
रांची-नई दिल्ली और नई दिल्ली-रांची गरीब रथ ट्रेन का 23 जनवरी से पलामू के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू होगा। इस मामले में पूर्व मध्य रेलवे प्रबंधन ने ठहराव शुरू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। पलामू के सांसद वीडी राम, जनता की मांगों को लेकर इस मामले की लगातार मांग करते आ रहे थे।

जलियांवाला बाग 3 मार्च से चलेगी, पहले दिन से वेटिंग

टाटानगर-जलियांवाला बाग एक्सप्रेस का परिचालन 03 मार्च से दोबारा शुरू होगा। होली को देखते हुए ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन स्लीपर और थर्ड एसी में कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बेहद कम है। बुधवार दोपहर तक टाटानगर कोटे में दोनों श्रेणियों में केवल करीब 300 सीटें ही खाली थीं। जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के साथ संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में भी वेटिंग चल रही है। रेलवे ने कोहरे के कारण जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को 01 दिसंबर से 27 फरवरी तक अप-डाउन में रद्द रखा था। ट्रेन रद्द रहने से पुरुषोत्तम और नीलांचल एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। स्थिति यह है कि बुकिंग खुलने के कुछ ही मिनटों में इन ट्रेनों में स्लीपर, थर्ड एसी और इकोनॉमी क्लास में वेटिंग एसी 33 से लेकर स्लीपर 89 तक पहुंच जाती है।

टाटा-जयनगर एक्स.में बोगियां घटेंगी

चक्रधरपुर। एनआई कार्य को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली टाटा बादामपहाड़ टाटा मेमू की दो जोड़ी ट्रेनें 22 जनवरी को रद्द रहेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन नम्बर 68131 टाटा बादामपहाड़ मेमू पैसेंजर , ट्रेन नम्बर 68132 बादामपहाड़ टाटा मेमू पैसेंजर , ट्रेन नम्बर 68133 टाटा बादामपहाड़ मेमू पैसेंजर और ट्रेन नम्बर 68134 बादामपहाड़ टाटा मेमू पैसेंजर 22 जनवरी को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी होगी।

धनबाद होकर चलने वाली टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस मार्च महीने से एलएचबी बोगियों के साथ चलेगी। रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है। नई बोगी जुड़ने से जहां यात्रियों को आरामदायक यात्रा का उपहार मिलेगा, वहीं एलएचबी बोगी जुड़ते ही ट्रेन में स्लीपर बोगियों की संख्या घटकर 12 से 7 रह जाएंगी। थर्ड एसी की बोगियां बढ़ा कर पांच कर दी गई हैं।

पहली बार ट्रेन में दो थर्ड इकोनॉमी बोगी जुड़ेंगी। 27 मार्च से टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस में और 28 मार्च से जयनगर-टाटानगर एक्सप्रेस में एलएचबी बोगियां जोड़ी जाएंगी। फिलहाल ट्रेन 12 स्लीपर, तीन थर्ड एसी, दो सेकेंड एसी के अलावा चार जनरल और दो एसएलआर बोगियों, यानी कुल 23 बोगियों के साथ चल रही है। नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में 12 की जगह सात स्लीपर, तीन की जगह पांच थर्ड एसी, पूर्व की तरह दो सेकेंड एसी, दो नई थर्ड एसी इकोनॉमी और चार जनरल के अलावा एक जेनरेटर व एक एसएलआर बोगी जोड़ी जाएगी।

गौरतलब है कि जमशेदपुर की मिथिला रेल संघर्ष समिति टाटानगर से जयनगर भाया दरभंगा ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन चलाने की मांग पर एरिया मैनेजर को ज्ञापन भी दिया था। क्योंकि ट्रेन के हर फेरे में स्लीपर और एसी श्रेणी में वेटिंग रहने से सभी यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती है।

Jharkhand News
