Hindi Newsझारखंड न्यूज़Ganja worth Rs 70 lakh seized in Jharkhand, 4 smugglers arrested
झारखंड में 70 लाख का गांजा जब्त, 132 Kg नशीले पदार्थ के साथ 4 तस्कर दबोचे गए

झारखंड में 70 लाख का गांजा जब्त, 132 Kg नशीले पदार्थ के साथ 4 तस्कर दबोचे गए

संक्षेप:

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पालकोट थाना में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

Jan 18, 2026 07:17 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
झारखंड के गुमला जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपये मूल्य के गांजा के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जब पुलिस को ओडिशा से झारखंड की ओर गांजा तस्करी की जानकारी मिली थी।

132 Kg गांजा जब्त

जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पालकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाटली डैम के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान संदिग्ध चार पहिया वाहनों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से कुल 132 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।

गांजा की कीमत 70 लाख

गुमला के पुलिस अधीक्षक (SP) हारिस बिन ज़मान ने बताया कि इस कार्रवाई में चार ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी चार पहिया वाहनों के माध्यम से गांजा की तस्करी कर रहे थे। जब्त किए गए गांजा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 70 लाख रुपये आंकी गई है।

गुमला के रहने वाले हैं तस्कर

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो चार पहिया वाहन और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी गुमला जिले के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।

दर्ज हुई FIR

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पालकोट थाना में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

झारखंड पुलिस ने साफ किया है कि नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
