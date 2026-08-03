पत्नी देती थी ऑर्डर, लड़कियों से हथियारों की सप्लाई; एनकाउंटर में ढेर गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की क्राइम कुंडली

झारखंड का गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एनकाउंट में मारा गया। वह गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव का खास शूटर माना जाता था। उससे अलग होने के बाद सुजीत ने अलग गैंग बनाया।

झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा रविवार रात करीब 10 बजे पुलिस के साथ मुटभेड़ में मारा गया। यह मुठभेड़ गोविंदपुर-साहिबगंज स्टेट हाईवे पर जामताड़ा के केनबोना और सुपायडीह के बीच तब हुई जब सुजीत सिन्हा को साहिबगंज जेल से धनबाद लाया जा रहा था। सुजीत सिन्हा को 12 अक्तूबर 2025 को ही मेदिनीनगर से साहिबगंज जेल में शिफ्ट किया गया था। सुजीत सिन्हा गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव का खास शूटर माना जाता था। श्रीवास्तव गैंग से अलग होने के बाद सुजीत ने अलग गैंग बनाया।

पाकिस्तान तक फैला था नेटवर्क हाल ही में रांची पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि सुजीत सिन्हा का कनेक्शन पाक के हथियार तस्करों से भी था। सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित आधा दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ था। रिया सहित अन्य अपराधियों पर टेरर फंडिंग के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नए लड़कों का करता था इस्तेमाल सुजीत नए लड़कों का इस्तेमाल करता था। हाल के दिनों में प्रिंस खान को भी जेल में रहते हुए सहयोग किया जाता था। रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई शहर में कारोबारियों को प्रिंस के द्वारा धमकी दी जाती थी, इसके लिए सुजीत सिन्हा के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा था। जेल में रहने के बावजूद सुजीत सिन्हा का आपराधिक साम्राज्य थमने का नाम नहीं ले रहा था। राज्य के विभिन्न जिलों में कारोबारियों और जनप्रतिनिधियों से रंगदारी वसूलने और न देने पर जानलेवा हमले कराने के आरोप इस गिरोह पर लगातार लगते रहे हैं।

सुजीत के खिलाफ रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, चतरा और लातेहार में 50 से अधिक आपराधिक मामले थे। अमन साहू गिरोह के साथ पुराना गठजोड़ रहा था। अमन साव के साथ मिलकर ही सुजीत ने लातेहार के तेतरियाखाड़ में कोलियरी में हमला, तब आपराधिक गैंग के साथ पीएलएफआई से भी उसने रिश्ते बना रखे थे। सोशल मीडिया और मैसेंजर ऐप्स से कारोबारियों को धमकी दी जाती थी।

सुजीत गैंग की ताकत केवल उसके स्थानीय शूटरों तक सीमित नहीं रही है। सुजीत सिन्हा और कुख्यात अपराधी अमन साहू(मृत) के बीच लंबे समय तक रणनीतिक गठजोड़ रहा।

क्या थी मॉडस ऑपरेंडी जेल से वॉट्सऐप/इंटरनेट कॉल के जरिए टारगेट तय करना और बाहर मौजूद गुर्गों से वारदात को अंजाम दिलवाया जाता था। Xझारखंड पुलिस और एटीएस की जांच में कई बार यह खुलासा हुआ है कि सुजीत सिन्हा जेल के अंदर से ही अपने गुर्गों के संपर्क में रहता है। इंटरनेट कॉलिंग, वर्चुअल नंबर्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर व्यवसायियों को धमकाया जाता है। रंगदारी की राशि नहीं मिलने पर गिरोह के शूटर संबंधित ठिकाने पर गोलीबारी कर दहशत फैलाते हैं। Xधनबाद, लातेहार और रामगढ़ जैसे कोयला समृद्ध इलाकों में इस गिरोह की सक्रियता सबसे ज्यादा देखी गई थी। रंगदारी का यह पैसा हवाला और बेनामी बैंक खातों के जरिए गिरोह के मददगारों तक पहुंचता है।

अमन सिंह के साथ मिल धनबाद में फैलाया जाल धनबाद जेल में मारे गए यूपी के गैंगस्टर अमन सिंह और पाकिस्तान में छिपे प्रिंस खान के साथ मिल कर गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने धनबाद में भी खौफ फैलाया था। वर्ष 2020 में सुजीत सिन्हा ने अपने सहयोगी मयंक सिंह के जरिए धनबाद के कई कारोबारियों को धमकी दी थी। बैंक मोड़ के उर्मिला टावर के कंप्यूटर कारोबारियों के साथ-साथ सरायढेला कुसुम विहार निवासी एक आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम से सुजीत सिन्हा ने 50 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। सुजीत सिन्हा के एनकाउंटर से धनबाद के कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है। उसने धनबाद के कारोबारियों से रंगदारी मांगने के लिए पीएलएफआई के नक्सली बड़कागांव निवासी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा को भी आगे किया था। बैंक मोड़ के कारोबारियों से चूहा ही रंगदारी मांग रहा था।

पलामू, रांची और चाईबासा में सक्रिय सुजीत सिन्हा गिरोह के कई लड़कों को पिछले एक साल में प्रिंस खान के साथ काम करने के जुर्म में भी पकड़ कर जेल भेजा गया था। प्रिंस खान ने रंगदारी वसूली के लिए 2025 में सुजीत सिन्हा गिरोह से हाथ मिला लिया था। चाईबासा, जमशेदपुर और चक्रधरपुर के करीब एक दर्जन लड़के प्रिंस खान के लिए काम करते थे। ये सभी सुजीत सिन्हा गिरोह के ही थे। सुजीत सिन्हा को दो जून 2021 में जमशेदपुर के घाघीडीह से धनबाद जेल शिफ्ट किया गया था। यहां से कुछ ही महीनों में उसे गुमला जेल शिफ्ट कर दिया गया था।

इसलिए बन गया था पुलिस के लिए सिरदर्द ● रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई शहर में कारोबारियों को प्रिंस खान के द्वारा धमकी दी जाती थी, इसके लिए सुजीत सिन्हा के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था।

● सलाखों के पीछे रहने के बावजूद सुजीत सिन्हा का आपराधिक साम्राज्य थमने का नाम नहीं ले रहा था। राज्य के विभिन्न जिलों में कोयला कारोबारियों, बिल्डरों, जमीन कारोबारियों और जनप्रतिनिधियों से रंगदारी वसूलने और न देने पर जानलेवा हमले के आरोप लग रहे थे

● सुजीत सिन्हा के खिलाफ रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, चतरा और लातेहार में 50 से अधिक आपराधिक मामले थे।

● धनबाद, लातेहार और रामगढ़ जैसे कोयला समृद्ध इलाकों में इस गिरोह की सक्रियता सबसे ज्यादा देखी गई थी। रंगदारी का यह पैसा हवाला और बेनामी बैंक खातों के जरिए गिरोह के मददगारों तक पहुंचता है।

पत्नी संभालती थी गैंग गैंगस्टर सुजीत ने गैंग की कमान रिया सिन्हा को थमा दिया था। रिया गैंगस्टर के निर्देश पर न सिर्फ कारोबारियों से गुर्गों के जरिए रंगदारी की वसूली करवाती थी, बल्कि गोलीबारी की भी घटना को अंजाम दिलवाती थी। रांची पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है। पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आयी थी कि एक करोड़ की रंगदारी नहीं मिलने पर गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के कहने पर रिया सिन्हा ने ओरमांझी में दो युवकों पर गोली चलवायी थी। पुलिस के मुताबिक, रिया सिन्हा ने सुजीत के निर्देश पर शूटरों की व्यवस्था की और पूरी वारदात का समन्वय किया।

प्रिंस और सुजीत गिरोह का पाक कनेक्शन: झारखंड का कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा समेत उसके गुर्गों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के हथियार तस्करों से है। दोनों कुख्यात अपराधी पाकिस्तान के हथियार तस्करों को पैसे भेजकर हथियार खरीदते हैं और उसे पंजाब के रास्ते झारखंड में मंगवाते हैं। इसका खुलासा रांची पुलिस की जांच में हुआ है।

11 विदेशी हथियार अब तक बरामद नहीं: पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गों ने 21 हथियार झारखंड मंगवाए थे, जिसमें से 10 हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन 11 विदेशी हथियार को पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है।

पंजाब से हथियार लाती हैं लड़कियां, हवाला से भुगतान गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पंजाब के मोंगा से विदेशी हथियार झारखंड लाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता था। पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर का करीबी रवि आनंद उर्फ सिंघा को हथियार लाने की जिम्मेवारी दी गई थी। पुलिस ने जिन हथियारों को जब्त किया है, उसे लाने के लिए रवि ने अपनी एक दोस्त का इस्तेमाल किया था।

कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का नेटवर्क कभी रामगढ़ जिले के कोयलांचल तक फैला हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुजीत सिन्हा वर्ष 2011 से ही कोयलांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा था। इसके लिए उसने रामगढ़ जिले में अपना नेटवर्क खड़ा किया और अपराधियों के माध्यम से रंगदारी व आपराधिक गतिविधियों का विस्तार करने का प्रयास किया। वर्ष 2014 में उसकी गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए भुरकुंडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि पलामू से गिरफ्तारी के बाद उसे भुरकुंडा थाना लाया गया, जहां पूछताछ की गई। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे हजारीबाग केंद्रीय कारा भेज दिया गया था। उस कार्रवाई के बाद कोयलांचल में उसका नेटवर्क काफी हद तक कमजोर पड़ गया था। हालांकि वर्ष 2021 के बाद सुजीत सिन्हा ने एक बार फिर अमन साहू गिरोह के माध्यम से कोयलांचल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की।

इस दौरान पुलिस ने उसके नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई करते हुए उसके कई सहयोगियों और गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस की सख्ती के कारण उसका संगठन क्षेत्र में पहले जैसी पकड़ नहीं बना सका।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि रामगढ़ और आसपास के कोयलांचल क्षेत्र में संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर चलाए गए अभियान से सुजीत सिन्हा के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा था। वहीं उसके एनकाउंटर के बाद रामगढ़ जिला में उसके गिरोह पर भी इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।