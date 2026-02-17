गैंगस्टर राहुल ने प्रेमिका की मां को सौंपी गैंग की जिम्मेदारी, 'दामाद' के लिए कर रही ये सब काले काम
गैंगस्टर राहुल सिंह और उसके गैंग का कनेक्शन बांग्लादेश और नेपाल के अपराधियों से है। बांग्लादेश और नेपाल के अपराधियों से गैंगस्टर हथियार मंगाकर गैंग में शामिल गुर्गों को देता है। रांची पुलिस के मुताबिक अब तक दर्जनों हथियार विदेश से मंगाए जा चुके हैं।
कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह ने अपनी गैंग में परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर रखा है। उसकी प्रेमिका की मां रांची में न सिर्फ गैंग का संचालन कर रही है, बल्कि वारदातों को अंजाम देने के लिए अपराधियों तक हथियार भी पहुंचा रही है। इसका खुलासा रांची पुलिस की जांच में हुआ है। गिरफ्तार अश्विनी उर्फ कटप्पा, पंकज कुमार उर्फ सोनू शर्मा और रियाश सिंह उर्फ RDX ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि गैंगस्टर राहुल के कहने पर अगस्त 2025 में एक कारोबारी से दलादली चौक के पास से 2.85 लाख रंगदारी के रूप में वसूल किए थे। उस पैसे को राहुल के कहने पर उसकी गर्लफ्रेंड की मां चंपा देवी को पुंदाग में दिया। चंपा देवी न सिर्फ गिरोह का संचालन कर रही है, बल्कि वारदातों को अंजाम देने के लिए गिरोह में शामिल गुर्गों को पैसे भी देती है और उन्हें हथियार भी उपलब्ध कराती है। चंपा देवी फिलहाल ISM चौक पुंदाग के पास ही रहती है। रंगदारी का सारा पैसा उसी के पास जमा होता है।
घटना की साजिश बनाते किया था गिरफ्तार
रांची की जगन्नाथपुर पुलिस ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की चारदीवारी के पास से रविवार को संगठित अपराधी गिरोह राहुल सिंह के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, दो मैगजीन, 15 गोली और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में धुर्वा थाना क्षेत्र के सेक्टर चार में क्वार्टर संख्या 367 में रहने वाला पंकज कुमार उर्फ सोनू शर्मा, आवास संख्या डीटी- 1535 में रहने वाला रियांश सिंह उर्फ स्वतंत्र उर्फ आरडीएक्स और रामगढ़ जिला के पतरातू थाना क्षेत्र के सरैया टोला तालाब के पास का रहने वाला अश्विनी परवता उर्फ कटप्पा उर्फ जॉनी शामिल है। पूछताछ में दोनों ने गिरोह के मुख्य सदस्य अश्विनी के रांची में मौजूद रहने की जानकारी दी। इसके बाद टीम ने अश्विनी को एक स्थान से पकड़ा। तीनों सरगना राहुल सिंह के निर्देश का इंतजार कर रहे थे।
राहुल का बांग्लादेश व नेपाल से कनेक्शन
गैंगस्टर समेत 11 के विरुद्ध FIR दर्ज
सिटी एसपी पारस राणा के मुताबिक, जगन्नाथपुर थाना में गैंगस्टर राहुल सिंह के अलावा पंकज, अश्विनी उर्फ कटप्पा, रियाश सिंह, अमन ठाकुर, झुनकु यादव, विशाल मुंडा, करण उरांव, दीपक मुंडा, प्रेम पांडेय, संटू सिंह, गणेश, अभिजीत परवत्ता और चंपा देवी के विरूद्ध केस दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गिरोह में शामिल सभी गुर्गे राहुल सिंह के कहने पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं और रंगदारी की वसूली करते हैं। वर्तमान में भी वह निर्देश मिलने पर किसी कारोबारी से रंगदारी की वसूली को लेकर फायरिंग की तैयारी में थे, इसी बीच पकड़ लिए गए।
कई गिरोह में काम कर चुका है अश्विनी उर्फ कटप्पा
रामगढ़ जिला के पतरातू का रहने वाला अश्विनी पूर्व में कई गिरोह के लिए काम कर चुका है। पहले वह अमन साहू के लिए काम करता था। इसके बाद राहुल दुबे और बाद में अनबन होने पर राहुल सिंह गिरोह के साथ जुड़ गया। उन्होंने बताया कि अपराधियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
