अजरबैजान से झारखंड लाया गया खूंखार गैंगस्टर मयंक सिंह, आज कोर्ट में होगी पेशी

झारखंड एटीएस गैंगस्टर मयंक सिंह को अजरबैजान से वापस ला चुकी है। रांची में गैंगस्टर मयंक सिंह को बिरसा मुंडा जेल में रखा जाएगा। इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी।

अजरबैजान के बाकू में कैद खूंखार मयंक सिंह को भारतीय आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) को सौंप दिया गया है। प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया रात्रि के समय एयरपोर्ट पर संपन्न हुई है। इसके बाद अब झारखंड एटीएस की टीम उसे लेकर रांची पहुंच चुकी है। मयंक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, आधे घंटे से ज्यादा चली मयंक सिंह की प्रत्यर्पन की प्रक्रिया के बाद एटीएस की टीम फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी। शनिवार की सुबह करीब नौ बजे एटीएस (झारखंड) की टीम मयंक सिंह को लेकर रांची पहुंची। इसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा में एटीएस मुख्यालय और फिर पूछताछ के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में रखा जायेगा। मालूम हो कि गैंगस्टर मयंक सिंह को पिछले साल बाकू में हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद से मयंक सिंह बाकू के जेल में कैद था।

झारखंड एटीएस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋषव कुमार झा के नेतृत्व में एटीएस के दल ने दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार औपचारिकताएं पूरी कीं और फिर सिंह उर्फ ​​सुनील मीणा को वापस लाने के लिए आजरबैजान का दौरा किया। रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद झा ने कहा कि झारखंड पुलिस के इतिहास में यह पहला सफल प्रत्यर्पण है। हमें उम्मीद है कि विदेश में मौजूद बाकी अपराधियों को भी जल्द ही प्रत्यर्पण या निर्वासन के जरिए वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हमारे पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री और राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग को जाता है।