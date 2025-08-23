gangster mayank singh brought to ranchi from azarbaijan will be presented before court अजरबैजान से झारखंड लाया गया खूंखार गैंगस्टर मयंक सिंह, आज कोर्ट में होगी पेशी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
अजरबैजान से झारखंड लाया गया खूंखार गैंगस्टर मयंक सिंह, आज कोर्ट में होगी पेशी

झारखंड एटीएस गैंगस्टर मयंक सिंह को अजरबैजान से वापस ला चुकी है। रांची में गैंगस्टर मयंक सिंह को बिरसा मुंडा जेल में रखा जाएगा। इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 11:23 AM
अजरबैजान के बाकू में कैद खूंखार मयंक सिंह को भारतीय आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) को सौंप दिया गया है। प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया रात्रि के समय एयरपोर्ट पर संपन्न हुई है। इसके बाद अब झारखंड एटीएस की टीम उसे लेकर रांची पहुंच चुकी है। मयंक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, आधे घंटे से ज्यादा चली मयंक सिंह की प्रत्यर्पन की प्रक्रिया के बाद एटीएस की टीम फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी। शनिवार की सुबह करीब नौ बजे एटीएस (झारखंड) की टीम मयंक सिंह को लेकर रांची पहुंची। इसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा में एटीएस मुख्यालय और फिर पूछताछ के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में रखा जायेगा। मालूम हो कि गैंगस्टर मयंक सिंह को पिछले साल बाकू में हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद से मयंक सिंह बाकू के जेल में कैद था।

झारखंड एटीएस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋषव कुमार झा के नेतृत्व में एटीएस के दल ने दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार औपचारिकताएं पूरी कीं और फिर सिंह उर्फ ​​सुनील मीणा को वापस लाने के लिए आजरबैजान का दौरा किया। रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद झा ने कहा कि झारखंड पुलिस के इतिहास में यह पहला सफल प्रत्यर्पण है। हमें उम्मीद है कि विदेश में मौजूद बाकी अपराधियों को भी जल्द ही प्रत्यर्पण या निर्वासन के जरिए वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हमारे पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री और राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग को जाता है।

एसपी ने बताया कि सिंह झारखंड, राजस्थान और पंजाब समेत अन्य राज्यों में दर्ज 50 से अधिक मामलों में वांछित है। पुलिस के अनुसार वह कुख्यात अमन साहू गिरोह का एक प्रमुख सदस्य बताया जा रहा है और राजस्थान में रहने वाले अन्य गैंगस्टरों के साथ संपर्क बनाने में अहम भूमिका निभाता है। झा ने कहा कि वह अमन साहू और अन्य गैंगस्टरों से जुड़ा रहा है। हम उससे और पूछताछ करेंगे। उन्होंने बताया कि सिंह को रामगढ़ की एक अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत मांगी जाएगी। सिंह को पिछले साल अक्टूबर में आजरबैजान के दातू में गिरफ्तार किया गया था।