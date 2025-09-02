gangster aman sao gang was getting weapons from Pakistan Jharkhand ats one more gangster told truth अमन साव को पाकिस्तान से मिलती थी मदद; झारखंड ATS को इस गैंगस्टर ने बताई पूरी बात, Jharkhand Hindi News - Hindustan
अमन साव को पाकिस्तान से मिलती थी मदद; झारखंड ATS को इस गैंगस्टर ने बताई पूरी बात

अमन साव और गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के बीच की कड़ी रहे गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से लाए जाने के बाद एटीएस ने रिमांड पर लिया है। मयंक ने बताया है कि वह लॉरेंस व अमन गैंग को हथियार मुहैया कराता था।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 2 Sep 2025 10:24 AM
गैंगस्टर अमन साव के गिरोह के पास पाकिस्तान से हथियार आते थे। इसके बाद हवाला के जरिए पाकिस्तान के हथियार डीलरों तक पैसे पहुंचाए जाते थे। झारखंड एटीएस ने पूरी कड़ी का खुलासा किया है। गौरतलब है कि अमन साव और गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के बीच की कड़ी रहे गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से लाए जाने के बाद एटीएस ने रिमांड पर लिया है। मयंक ने बताया है कि वह लॉरेंस व अमन गैंग को हथियार मुहैया कराता था।

पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराते थे

मयंक सिंह ने बताया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार व ड्रग्स गिराए जाते थे। पंजाब के हथियार तस्कर सड़क मार्ग से इन हथियारों को झारखंड भेजते थे। मयंक ने यूरोप, मलेशिया व थाईलैंड में बैठे लॉरेंस गैंग के कई गुर्गों के नाम भी बताए हैं।

पाकिस्तान से आए हथियार से विपिन पर हुई थी फायरिंग

एटीएस जांच में पता चला है कि रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग में पाकिस्तान से आए हथियार का इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तान से 15 हथियारों का एक कंसाइंमेंट आया था। उसी के एक हथियार से अमन साव के गुर्गों ने विपिन पर गोली चलाई थी।