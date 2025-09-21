झारखंड में शर्मनाक घटना! 4 नाबालिग लड़कों ने पति के सामने किया महिला से गैंगरेप

झारखंड के चाईबासा जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 4 नाबालिग लड़कों ने मिलकर एक शादीशुदा महिला से रेप किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

झारखंड में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में गुरुवार शाम चार नाबालिग लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता अपने नाबालिग पति के साथ घर लौट रही थी, रास्ते में आरोपियों ने पति की पिटाई कर मोबाइल छीन लिया और रेप किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के बाद पीड़िता ने गांव लौटकर परिजनों को जानकारी दी। शुक्रवार को ग्रामीणों ने आरोपियों को खोजना शुरू किया। शनिवार को चारों को पकड़कर मंझारी पुलिस के हवाले कर दिया। सभी को बाल सुधार गृह भेजा गया है।