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सिमडेगा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, जंगल में घसीटकर बनाया हवस का शिकार; 4 पकड़े गए

May 01, 2026 10:57 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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झारखंड के सिमडेगा जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां शादी समारोह से दोस्त के साथ घर लौट रही 13 साल की एक किशोरी से कथित तौर पर रेप किया गया और पुलिस ने चार लोगों को इस घटना के सिलसिले में हिरासत में लिया है।

सिमडेगा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, जंगल में घसीटकर बनाया हवस का शिकार; 4 पकड़े गए

झारखंड के सिमडेगा जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां शादी समारोह से दोस्त के साथ घर लौट रही 13 साल की एक किशोरी से कथित तौर पर रेप किया गया और पुलिस ने चार लोगों को इस घटना के सिलसिले में हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार देर रात जलडेगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई।

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इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि मंगलवार रात वह एक दोस्त के साथ घर लौट रही थी, तभी मुख्य आरोपी और तीन नाबालिग उसे पास के जंगल में घसीटकर ले गए और वहां किशोरी के साथ रेप किया गया।

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पुलिस अधिकारी ने लड़की की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी ने लड़की से कथित तौर पर दुष्कर्म किया और उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। कुमार ने बताया कि इस मामले में पूछताछ के लिए चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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