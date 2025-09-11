gangrape with minor gil in latehar jharkhand 2 accused arrested लातेहार में गैंगरेप, घर जा रही नाबालिग लड़की को 2 लोगों ने बनाया गवश का शिकार; गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
लातेहार में गैंगरेप, घर जा रही नाबालिग लड़की को 2 लोगों ने बनाया गवश का शिकार; गिरफ्तार

झारखंड के लातेहार में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 02:09 PM
झारखंड के लातेहार में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की लातेहार शहर से अपने गांव जा रही थी। गांव जाने के दौरान लड़की ने लिफ्टी मांगी तो दो लड़कों ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसको अनजान जगह ले गए और घटना को अंजाम दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लड़की शहर से वापस अपने गांव जा रही थी, इस दौरान उसने बाइक सवार से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मिलने के बाद लड़कों की नीयत बदल गई और वो उसे लेकर एक अंजान जगह गए और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर लड़की सहम गई थी। उसने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के सामने पीड़िता ने आपबीती बताई और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस को इस मामले की सूचना मिलने के बाद तुरंत ऐक्शन लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है।