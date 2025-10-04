gangrape with girl in dumka jharkhand झारखंड में गैंगेरेप! स्टेज प्रोग्राम के बहाने युवती को बुलाया और बनाया हवस का शिकार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में गैंगेरेप! स्टेज प्रोग्राम के बहाने युवती को बुलाया और बनाया हवस का शिकार

झारखंड में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के दुमका में एक स्टेज परफॉर्मर युवती को लड़कों ने बुलाया और कमरे में बंद कर उसके साथ रेप किया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमकाSat, 4 Oct 2025 08:04 AM
झारखंड के दुमका में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां स्टेज प्रोग्राम करने वाली युवती के साथ 28 सितंबर को गैंगरेप किया गया। हंसडीहा थाने में पीड़िता के बयान पर पुलिस मामला दर्ज कर तीनों युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

पीड़िता ने बताया कि वह देवघर में किराए के घर में रहकर स्टेज प्रोग्राम करती है। सौरभ कुमार ने 28 सितंबर को फोन कर प्रोग्राम करने की बात कर उसे बुलाया। सौरभ कुमार, राजन राज और पारस राज यादव कार जेएच-15 एएफ 4591 से उसके घर आए। फिर कार में बैठाकर ले गए। हंसडीहा पहुंचने पर डांस करने वाली लड़कियों और शो के बारे में उसने पूछा तो सौरभ ने बताया सामने वाले घर में चार लड़की हैं। जब वह वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं थी। युवकों ने उसे धोखे से यहां लाया और एक रूम में बंद कर दिया, जहां बारी-बारी से रेप किया।

साथ ही अश्लील वीडियो बना लिया। किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इधर, थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि आवेदन मिलने के साथ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस तीनों युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवती को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए शनिवार को कोर्ट ले जाया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।