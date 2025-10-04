झारखंड में गैंगेरेप! स्टेज प्रोग्राम के बहाने युवती को बुलाया और बनाया हवस का शिकार

झारखंड में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के दुमका में एक स्टेज परफॉर्मर युवती को लड़कों ने बुलाया और कमरे में बंद कर उसके साथ रेप किया।

झारखंड के दुमका में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां स्टेज प्रोग्राम करने वाली युवती के साथ 28 सितंबर को गैंगरेप किया गया। हंसडीहा थाने में पीड़िता के बयान पर पुलिस मामला दर्ज कर तीनों युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

पीड़िता ने बताया कि वह देवघर में किराए के घर में रहकर स्टेज प्रोग्राम करती है। सौरभ कुमार ने 28 सितंबर को फोन कर प्रोग्राम करने की बात कर उसे बुलाया। सौरभ कुमार, राजन राज और पारस राज यादव कार जेएच-15 एएफ 4591 से उसके घर आए। फिर कार में बैठाकर ले गए। हंसडीहा पहुंचने पर डांस करने वाली लड़कियों और शो के बारे में उसने पूछा तो सौरभ ने बताया सामने वाले घर में चार लड़की हैं। जब वह वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं थी। युवकों ने उसे धोखे से यहां लाया और एक रूम में बंद कर दिया, जहां बारी-बारी से रेप किया।