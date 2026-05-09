फिर शर्मसार हुआ रांची! रिश्तेदार के घर आई नाबालिग लड़की से गैंगरेप; 2 आरोपी गिरफ्तार
झारखंड में रेप की घटनाएं लगातार आ रही हैं। अब रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को रांची की एक 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मौसी द्वारा शुक्रवार को बेड़ो थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड में रेप की घटनाएं लगातार आ रही हैं। अब रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को रांची की एक 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मौसी द्वारा शुक्रवार को बेड़ो थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में मौसी ने कहा है कि रांची निवासी उसकी भतीजी (पीड़िता) बीते दो साल से उसके साथ गांव में रहती है। गुरुवार को शाम में पीड़िता साप्ताहिक बाजार से लौट रही थी। तब जामटोली रोड से एक आरोपी उसे पकौड़ी खिलाने के बहाने साथ ले गया। जंगल के समीप एक अर्धनिर्मित घर में ले गए और एक दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप किया। वारदात के बाद पीड़िता घर जाकर मौसी को जानकारी दी। इसके बाद शुक्रवार को मौसी ने बेड़ो थाने जाकर दोनों पर पोक्सो एक्ट के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। फिर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया।
इस घटना के बाद पीड़िता की मौसी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही मामले की पूरी जांच भी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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