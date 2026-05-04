Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: गयाजी होकर नहीं चलेगी गंगा-दामोदर एक्सप्रेस, हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का भी रूट बदला

May 04, 2026 09:00 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, धनबाद
share

गयाजी रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित मरम्मत कार्य को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन किया है। यह ट्रेन चार मई से 16 मई तक गयाजी और जहानाबाद होकर नहीं चलेगी। गोमो होकर चलने वाली हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया है।

गयाजी होकर नहीं चलेगी गंगा-दामोदर एक्सप्रेस, हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का भी रूट बदला

रेलवे ने धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन किया है। ऐसा गयाजी रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित मरम्मत कार्य को देखते हुए किया गया है। यह ट्रेन चार मई से 16 मई तक गयाजी और जहानाबाद होकर नहीं चलेगी। ट्रेन को बंधुआ, इस्लामपुर होकर चलाने का निर्णय लिया गया है। गोमो होकर चलने वाली हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस भी दोनों ओर से गया-जहानाबाद की जगह बंधुआ-राजगीर-बख्तियारपुर होकर चलेगी।

ये भी पढ़ें:झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी घोषित, पहली बार एसआईआर समिति और संयुक्त सचिव

13329 धनबाद-पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस धनबाद-गया-पटना की बजाय बंधुआ, पैमार, तिलैया, इस्लामपुर, दनियावां, जटडुमरी होते हुए पटना जाएगी। वापसी में 13330 पटना-धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस जटडुमरी, दनियावां, इस्लामपुर, तिलैया, पैमार, बंधुआ होकर चलेगी। बदले रूट में बंधुआ स्टेशन पर गंगा दामोदर एक्सप्रेस का ठहराव दिया गया। पटना जाते समय ट्रेन रात 2.06 बजे बंधुआ और लौटते समय रात 2.28 बजे बंधुआ पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें:झारखंड में CID का ऐक्शन, SP ऑफिस में काम करने वाले सिपाही के घर मारा छापा

पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस भी बदले मार्ग से चलेगी

18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस बख्तियापुर, करनौती हॉल्ट, राजगीर, तिलैया, पैमार, बंधुआ, कोडरमा होकर आगे अपने रूट पर चलेगी। इसी तरह 18626 हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस कोडरमा बंधुआ, पैमार, राजगीर, करनौती हॉल्ट, बख्तियापुर होकर पूर्णिया कोर्ट जाएगी।

ये भी पढ़ें:सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, सारंडा जंगल से हथियारों का जखीरा मिला

पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस गोमो पूर्णिया कोर्ट जाते समय दोपहर 12.18 बजे और हटिया जाते समय दोपहर 1.12 बजे बंधुआ पहुंचेगी। कुछ माह पहले भी गंगा दामोदर एक्सप्रेस को बदले रूट से चलाया गया था। उस बार ट्रेन घंटों लेटलतीफी का शिकार हुई थी। रूट बदलने से फिर यात्रियों को ट्रेन के देरी से चलने की चिंता सता रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Jharkhand News kaam ki baat
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।