काम की बात: गयाजी होकर नहीं चलेगी गंगा-दामोदर एक्सप्रेस, हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का भी रूट बदला
गयाजी रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित मरम्मत कार्य को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन किया है। यह ट्रेन चार मई से 16 मई तक गयाजी और जहानाबाद होकर नहीं चलेगी। गोमो होकर चलने वाली हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया है।
रेलवे ने धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन किया है। ऐसा गयाजी रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित मरम्मत कार्य को देखते हुए किया गया है। यह ट्रेन चार मई से 16 मई तक गयाजी और जहानाबाद होकर नहीं चलेगी। ट्रेन को बंधुआ, इस्लामपुर होकर चलाने का निर्णय लिया गया है। गोमो होकर चलने वाली हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस भी दोनों ओर से गया-जहानाबाद की जगह बंधुआ-राजगीर-बख्तियारपुर होकर चलेगी।
13329 धनबाद-पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस धनबाद-गया-पटना की बजाय बंधुआ, पैमार, तिलैया, इस्लामपुर, दनियावां, जटडुमरी होते हुए पटना जाएगी। वापसी में 13330 पटना-धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस जटडुमरी, दनियावां, इस्लामपुर, तिलैया, पैमार, बंधुआ होकर चलेगी। बदले रूट में बंधुआ स्टेशन पर गंगा दामोदर एक्सप्रेस का ठहराव दिया गया। पटना जाते समय ट्रेन रात 2.06 बजे बंधुआ और लौटते समय रात 2.28 बजे बंधुआ पहुंचेगी।
पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस भी बदले मार्ग से चलेगी
18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस बख्तियापुर, करनौती हॉल्ट, राजगीर, तिलैया, पैमार, बंधुआ, कोडरमा होकर आगे अपने रूट पर चलेगी। इसी तरह 18626 हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस कोडरमा बंधुआ, पैमार, राजगीर, करनौती हॉल्ट, बख्तियापुर होकर पूर्णिया कोर्ट जाएगी।
पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस गोमो पूर्णिया कोर्ट जाते समय दोपहर 12.18 बजे और हटिया जाते समय दोपहर 1.12 बजे बंधुआ पहुंचेगी। कुछ माह पहले भी गंगा दामोदर एक्सप्रेस को बदले रूट से चलाया गया था। उस बार ट्रेन घंटों लेटलतीफी का शिकार हुई थी। रूट बदलने से फिर यात्रियों को ट्रेन के देरी से चलने की चिंता सता रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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