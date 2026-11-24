घर में अकेला पाकर महिला से गैंगरेप, FIR के लिए तीन दिन थाने के चक्कर लगाती रही पीड़िता
रांची में बेहद शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। घर में अकेला पाकर दरिंदों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता मुकदमा दर्ज कराने तीन दिनों तक थाने के चक्कर लगाती रही।
रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि घर में अकेली महिला को तीन लोगों ने अपना निशाना बनाया। पति राशन लेने के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान तीनों आरोपी घर में घुस आए और महिला का मुंह दबाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात 19 नवंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे की बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पीड़िता और उसका पति तीन दिनों तक पुलिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी शिकायत पर तत्काल केस दर्ज नहीं किया गया। अंततः हटिया डीएसपी के हस्तक्षेप के बाद 23 नवंबर को तुपुदाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई।
पीड़िता के मुताबिक, 19 नवंबर की रात उसका पति राशन लेने के लिए दुकान गया था। घर में वह अकेली थी। इसी दौरान तीन लोग वहां पहुंचे और घर में घुस आए। आरोप है कि तीनों ने महिला को पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रात करीब साढ़े दस बजे वहां से फरार हो गए। घटना के बाद महिला काफी डर गई थी।
पति के लौटने पर बताई आपबीती
पीड़िता का पति रात करीब 11 बजे राशन लेकर घर लौटा। इसके बाद महिला ने उसे पूरी घटना की जानकारी दी। पत्नी की आपबीती सुनने के बाद पति उसे लेकर अगले दिन सुबह तुपुदाना ओपी पहुंचा और पुलिस से शिकायत की। दंपती को उम्मीद थी कि पुलिस उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करेगी, लेकिन आरोप है कि उनकी फरियाद नहीं सुनी गई और प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
तीन दिनों तक लगाती रही थाने के चक्कर
पीड़िता और उसका पति घटना के बाद लगातार पुलिस से शिकायत दर्ज करने की मांग करते रहे। आरोप है कि इसके बावजूद तीन दिनों तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान पीड़िता को न्याय के लिए ओपी के चक्कर लगाने पड़े। आखिरकार मामले की जानकारी हटिया डीएसपी तक पहुंची। उनके हस्तक्षेप के बाद सोमवार, 23 नवंबर को तुपुदाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना 19 नवंबर की रात की है, जबकि पुलिस ने चार दिन बाद मामला दर्ज किया।
पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल
सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में शिकायत मिलने के बावजूद तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने के आरोप ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि पीड़िता और उसके पति की ओर से घटना के अगले ही दिन शिकायत की गई थी, तो उस समय मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया, यह भी जांच का विषय है। इस संबंध में तुपुदाना ओपी प्रभारी से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इधर, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आनी बाकी है।
तुपुदाना में भतीजी से दुष्कर्म का आरोपी चाचा गिरफ्तार
तुपुदाना ओपी क्षेत्र के एक गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 58 वर्षीय एक व्यक्ति पर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दीपावली के समय घर में अकेली पाकर उसने 16 वर्षीय लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर माता-पिता की हत्या कर शव जंगल में फेंक देने की धमकी दी। इसी डर के कारण पीड़िता और उसका परिवार लंबे समय तक चुप रहा।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता आठवीं कक्षा की छात्रा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसकी मां मजदूरी करती हैं, जबकि वृद्ध पिता खेतीबारी और मवेशियों की देखभाल कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिजनों और रिश्तेदारों के मुताबिक, दीपावली के दौरान जब युवती घर में अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाले उसके सगे चाचा ने कथित तौर पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। रविवार को पीड़िता तुपुदाना ओपी पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई है। वहीं, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। आरोपी को आज सोमवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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