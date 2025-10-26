झारखंड में नई गाड़ी खरीदने पर बड़ा ऑफर, GAIL देगा 25 हजार की मुफ्त CNG

संक्षेप: गेल लिमिटेड ने शनिवार को रांची में सीएनजी प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब पंजीकृत डीलरशिप से नया सीएनजी वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को 3-व्हीलर ऑटो के लिए 15 हजार रुपए और 4-व्हीलर कैरियर, निजी कार, टैक्सी, बस व वैन के लिए 25 हजार रुपये का मुफ्त सीएनजी दिया जाएगा।

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने शनिवार को रांची में सीएनजी प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब पंजीकृत डीलरशिप से नया सीएनजी वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को 3-व्हीलर ऑटो के लिए 15 हजार रुपए और 4-व्हीलर कैरियर, निजी कार, टैक्सी, बस व वैन के लिए 25 हजार रुपये का मुफ्त सीएनजी दिया जाएगा। वहीं, यह लाभ ग्राहकों को डिजिटल प्रीपेड फ्यूल कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। कंपनी ने बताया कि ग्राहक अभी गेल के सीओसीओ (कंपनी ऑन्ड कंपनी ओपरेटेड) सीएनजी स्टेशनों पर रिडीम किया जा सकेगा। फिलहाल रांची में गेल के तीन सरवल, सपरोम, टाटीसिलवे स्टेशन है। वहीं, 20 दिन बाद यह सुविधा सभी सीएनजी स्टेशन पर उपलब्ध होगी।

कंपनी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ और हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं, मौके पर ओएंडएम पूर्वी क्षेत्र कार्यकारी निदेशक आरके दास, डीजीएम सीजीडी प्रशांत कुमार सिंह, रांची सीजीडी टीम, वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि व वाहन डीलर्स उपस्थित थे।

25 अक्तूबर को सीएनजी वाहन खरीदने वाले भी उठा सकेंगे योजना का लाभ गेल ने बताया कि 25 अक्तूबर को योजना की शुरुआत की गई है। इस दिन से ग्राहकों को यह लाभ मिलेगा। इस दिन सीएनजी वाहन खरीदने वाले ग्राहक सीएनजी मित्र एप पर निबंधन करा योजना का लाभ उठा सकते हैं। निबंधन कराने पर ग्राहकों को एक डिजिटल फ्यूल कार्ड दिया जाएगा। जिसे वर्तमान में तीन सीएनजी स्टेशन पर रीडिम किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी सीएनजी स्टेशन पर इसे रीडिम करा सकेंगे।

रांची में अभी 24 सीएनजी स्टेशन रांची में फिलहाल 24 सीएनजी स्टेशन हैं। इनमें ओरमांझी में मधुवन विहार, डोरंडा खुखरी, तुपुदाना झरी संकल्प दीप, कोकर चड्डा फ्यूल, बूटी भरतीया फ्यूल, दुलारी संस हरमू चौक के पास, नगड़ा टोली, सरवल, घाघरा, बिरसा चौक, हरमू रोड, सुकुरहुटू, तिलता रातू, खेलगांव, देउरी, मांडर, बरियातू रोड, सापारोम, कटहल मोड़ के पास, पंडरा, सिदरौल, ओरमांझी, रामपुर, गोंदलीपोखर सीएनजी स्टेशन शामिल हैं।