रांची में जी+2 और बिल्डिंगों की होगी सघन जांच, अवैध निर्माण होने पर करेंगे सील
रांची में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर रांची नगर निगम बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। जी+2 और ऊंची इमारतों की सघन जांच की जाएगी। अवैध निर्माण पाए जाने पर सील कर दिया जाएगा।
रांची में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर रांची नगर निगम बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। नगर प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में गुरुवार को पदाधिकारियों और नगर निवेशक शाखा की टीम के साथ बैठक की। यह बैठक झारखंड भवन उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण कार्यों को समय पर संपादित करने व शहर में इससे संबंधित उल्लंघनों की सघन जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
प्रशासक ने शहर में हो रहे निर्माण कार्यों की वैधता, नक्शा अनुमोदन प्रक्रिया व अवैध संरचनाओं पर नियंत्रण को लेकर कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए। प्रशासक ने शहर के सभी जी+2 और बहुमंजिला भवनों की सघन जांच के लिए अलग-अलग जोन के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया। वैध भवन प्लान के बिना या नियम विरुद्ध निर्माण कार्य पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। अवैध निर्माण संरचना की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर विसंगतियां पाए जाने पर संबंधित भवन को सील करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।
वैध भवन प्लान का अब डाटाबेस तैयार होगा
यह भी कहा कि शहर के सभी भवनों के वैध नक्शों का समेकित डाटाबेस तैयार किया जाएगा। भविष्य में नक्शा विचलन पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासक ने कहा कि नगर निगम स्तर पर प्राप्त भवन प्लान से संबंधित आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। सभी भवनों की गिफ्ट डीड की जांच करने के निर्देश दिए।
निर्माण कार्य में गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य
नगर निवेशक शाखा की जांच टीम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्य के दौरान सभी निर्धारित गाइडलाइन का पालन हो। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण स्थल पर ग्रीन नेट का अनिवार्य उपयोग किया जाए। भवन निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान को बीपीएएमएस सिस्टम के माध्यम से प्रारंभ प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर