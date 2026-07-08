मंईयां सम्मान योजना की मई तक के पैसे खातों में भेजी गई, करीब 3 लाख महिलाओं को फायदा
झारखंड में 285571 लाभार्थियों के बैंक खातों में मई तक की मंईयां सम्मान योजना की रकम भेज दी गई है। साथ ही जून की सम्मान राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सर्वजन पेंशन योजना के तहत कुल 2,48,123 लाभार्थियों को मई तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है।
झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने मंईयां सम्मान और सर्वजन पेंशन योजना के पात्र लाभुकों के खाते में सम्मान एवं पेंशन राशि भेज दी गई है। मंईयां योजना के अंतर्गत जिले के 2,85,571 लाभुकों के बैंक खातों में मई तक की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। दूसरी ओर, जून की सम्मान राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। शीघ्र ही संबंधित लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
सर्वजन पेंशन योजना की रकम भी जारी
इसी प्रकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत कुल 2,48,123 लाभुकों को मई तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। इनमें राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1,76,006, आदिम जनजाति पेंशन योजना के 6,067, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के 46,936, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पेंशन स्कीम के 828, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के 18,279 तथा थर्ड जेंडर पेंशन योजना के 7 लाभुक शामिल हैं। इस योजना में जून की पेंशन राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। प्रशासन द्वारा सभी योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग की जा रही, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।
केंद्रीय पेंशन के लाभुकों का अप्रैल से बकाया
दूसरी ओर, केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 44,002 लाभुकों को मार्च तक की पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 35,625, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के 524 तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 7,853 लाभुक शामिल हैं। सामजिक सुरक्षा कोषांग के अनुसार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आगामी महीनों की पेंशन राशि के भुगतान हेतु आवंटन प्राप्त होना शेष है। आवंटन प्राप्त होते ही शेष माह की पेंशन राशि भी सभी पात्र लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी।
कर्मचारियों के खातों में भुगतान शुरू
कभी एशिया की अग्रणी केबुल निर्माता कंपनी रही और पिछले 26 साल से अधिक समय से बंदी का अभिशाप झेल रही इन्कैब इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के दिन अब बहुरने वाले हैं। कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एनसीएलटी कोलकाता की ओर से नियुक्त रिज्यूलेशन प्रोफेशनल (आरपी) ने कर्मचारियों के खाते में उनके दावों की भुगतान प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी है।
उल्लेखनीय है कि एनसीएलटी ने वेदांता ग्रुप को इंकैब के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वेदांता ग्रुप ने आरपी के पास 545 करोड़ रुपये रिवाइवल पैकेज के रूप में जमा किया है। एनसीएलटी ने पैकेज के प्रस्तावों के तहत पैसों का वितरण करने के लिए आरपी को आदेश दिया है। खातों की पुष्टि के लिए पहले उनके खाते में ट्रायल के रूप में एक रुपये भेजे गए। जानकारी के मुताबिक पुणे, जमशेदपुर और कोलकाता यूनिट से कुल 1616 दावेदार यानी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स (कर्मचारी) हैं, जिनमें प्रथम चरण में 600 कर्मचारियों के दावों का निष्पादन किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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