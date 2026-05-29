रांची आसपास क्षेत्र में तेल संकट, पेट्रोल और डीजल की राशनिंग से बढ़ी परेशानी

झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत लगातार बनी हुई है। कई क्षेत्रों में ईंधन की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों को भी जरूरतभर डीजल के लिए भटकना पड़ रहा है।

झारखंराजधानी रांची और आसपास के इलाकों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत लगातार बनी हुई है। कई क्षेत्रों में ईंधन की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों को भी जरूरतभर डीजल के लिए भटकना पड़ रहा है। तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंपों को सीमित मात्रा में आपूर्ति किए जाने के कारण संचालक भी राशनिंग के तहत ही ईंधन दे रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ रहा है। वहीं, पेसो अप्रूव्ड और सामान्य जार में डीजल देने को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ डीलर लूज कंटेनर में डीजल दे रहे हैं, जबकि अधिकांश सामान्य जार में डीजल देने से इनकार कर रहे हैं। इससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

नामकुम और आसपास के इलाकों में डीजल की आपूर्ति सीमित मात्रा में की जा रही है। बड़ी गाड़ियों को 40 से 50 लीटर तक डीजल दिया जा रहा है, जबकि ट्रैक्टरों की टंकी फुल की जा रही है। पंप कर्मियों का कहना है कि सामान्य गैलन में पेट्रोल-डीजल देने की अनुमति नहीं है और खुले में किसी को तेल नहीं दिया जा रहा। पेसो एप्रूव्ड जार की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। पंप संचालकों के अनुसार, इंडियन ऑयल के पास तेल की कमी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोड बोकारो से नियमित नहीं पहुंच रहा है। इधर, किसानों को डीजल चालित पंप चलाने में परेशानी हो रही है। कई किसान किराये पर पेट्रोल पंप लेकर या खेतों तक बिजली का तार खींचकर पटवन कर रहे हैं। किसान बाइक-स्कूटी में तेल भरवा कर पाइप से तेल निकाल कर काम चला रहे हैं। वहीं, बुंडू के तीनों पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल की राशनिंग जारी है। दोपहिया वाहनों को दो लीटर, कारों को पांच लीटर और व्यावसायिक वाहनों को अधिकतम 15 लीटर डीजल दिया जा रहा है। पंप संचालकों ने लोगों से जरूरत भर ही ईंधन लेने की अपील की है।

पेसो एप्रूव्ड जारकीन की न जानकारी, न उपलब्धता एक ओर तेल कंपनियां पेट्रोलियम डीलर्स को केवल पेसो एप्रूव्ड जारकीन में ही ईंधन देने का निर्देश दे रही हैं, दूसरी ओर अधिकांश पंप कर्मियों को ऐसे जारकीन की स्पष्ट जानकारी तक नहीं है। पेट्रोल पंपों पर पेसो एप्रूव्ड जारकीन उपलब्ध भी नहीं हैं। डीजल के लिए पेसो एप्रूव्ड जारकीन को अनिवार्य किया जाता है, तो सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि खेती-किसानी के लिए गैलन, सामान्य कंटेनर में डीजल ले जाना पड़ता है। वहीं, 20 लीटर क्षमता वाले पेसो एप्रूव्ड जारकीन की कीमत करीब तीन हजार होने से इसे खरीदना हर किसान के लिए संभव नहीं।

संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर डीजल दे रहे अनगड़ा में कुल छह पेट्रोल पंपों में से तीन पर ही डीजल उपलब्ध है। इंडियन ऑयल के पंपों पर आपूर्ति जारी है, जबकि एचपी और बीपी पंप ड्राई हैं। अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटर, एनएचएआई, एसएसबी कैंप, किसानों और निजी संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर डीजल दिया जा रहा है। गोंदलीपोखर स्थित मां शक्ति फ्यूल के संचालक विवेक गुप्ता ने बताया कि पेसो एप्रूव्ड जार उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य जार में ही सीमित मात्रा में डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

डीजल के लिए 20 किमी दूरी तय कर रहे किसान अनगड़ा के नगड़ाबेड़ा गांव के प्रगतिशील किसान सह उद्यान मित्र दूतीलाल बेदिया ने कहा कि पेसो एप्रूव्ड जार की कीमत अधिक है, यह किसानों के लिए खरीदना संभव नहीं है। सामान्य जार में पेट्रोल पंप से 10-15 लीटर डीजल मिल रहा है। लेकिन, गांव के निकट स्थित ईद मोड़ के पंप में डीजल नहीं है। डीजल के लिए किसानों को 20 किलोमीटर दूर गोंदलीपोखर जाना पड़ रहा है। इससे वाहन का खर्च बढ़ जाता है। किसानों के लिए सिंचाई करना एक चुनौती बन गया है।

परिवहन सचिव से बस किराए में वृद्धि की मांग रांची। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने बस किराए में वृद्धि की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि परिवहन विभाग पिछले कई वर्षों से सवारी गाड़ी (बस) के किराए में वृद्धि नहीं की है। पुराने किराए पर बस का परिचालन संभव नहीं है। इधर, रांची बस जिला ऑनर एसोसिएशन के अशफाक आजम ने बताया कि यदि परिवहन विभाग बसों के किराए में वृद्धि करता है तो वह इसका स्वागत करेंगे। दाम में और वृद्धि हुई तो बस ऑनर्स किराए वृद्धि पर विवश हो जाएंगे।

यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के निदेशक बैजनाथ पांडेय ने कहा कि पांच-दस लीटर डीजल के लिये भी कई पंपों में प्रतिदिन फोन करना पड़ रहा है। स्कूल वाहनों का परिचालन सुचारू ढंग से करना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्र के अधिकांश पंपों में डीजल ड्राई रहता है। प्रतिदिन सुबह उठकर आज डीजल कहां मिलेगा इस व्यवस्था की चिंता रहती है।