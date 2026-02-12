जमशेदपुर में दिनदहाड़े फल कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने अंधाधुंध बरसाईं गोलियां
नौ राउंड फायरिंग में उन्हें पांच गोली लगी थी। घटना के नौ घंटे बाद इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई। गोलमुरी में बुधवार सुबह गोली मारे जाने से गंभीर फल विक्रेता कन्हैया यादव की मौत के बाद रात में परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने पर बवाल किया।
जमशेदपुर के गोलमुरी थाना और डीएसपी सिटी कार्यालय के पास टिनप्लेट मैदान में बुधवार सुबह 10.30 बजे अपराधियों ने फल कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया। नौ राउंड फायरिंग में उन्हें पांच गोली लगी थी। घटना के नौ घंटे बाद इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई।
पुलिस ने मौके से छह खोखे बरामद किए। मैदान में पहले से घात लगाए बैठे तीन अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दो को हिरासत में लिया है। वारदात में पांच लोग शामिल थे। नामदा बस्ती निवासी कारोबारी कन्हैया यादव सुबह दोस्त के साथ टहलने टिनप्लेट मैदान गए थे। वहां से निकलते समय अपराधियों ने गोलियां बरसा दीं। लोग कुछ समझ पाते, तबतक अपराधी मैदान की दीवार फांदकर फरार हो गए।
कन्हैया की छाती में दो गोली, सिर में एक, पीठ में एक व दाहिने हाथ में एक गोली। उनके साथ मौजूद साथी रंजीत शर्मा ने इलाज के लिए गंभीर हालत में टीएमएच पहुंचाया। सीसीयू वार्ड में इलाज के दौरान शाम 7.30 बजे के बाद कन्हैया की मौत हो गई। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे। कन्हैया फल का व्यापार बाजार समिति से करते थे। वह ठेकेदारी भी करते थे। डीएसपी सिटी सुनील कुमार चौधरी और गोलमुरी थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचे व गार्ड से पूछताछ की।
गोलमुरी में बुधवार सुबह गोली मारे जाने से गंभीर फल विक्रेता कन्हैया यादव की मौत के बाद रात में परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने पर बवाल किया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।
भीड़ ने पुलिस प्रशासन हाय-हाय के नारे लगाए और कार्रवाई में तेजी लाने की मांग की। मौके पर मौजूद डीएसपी सिटी सुनील कुमार चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, पर लोग नहीं माने। परिजनों का आरोप है कि घटना के मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उनका कहना है कि जबतक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे।
प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा। स्थिति को देखते हुए थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। क्यूआरटी की भी तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। हालांकि, देर रात आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद सभी थाने से हट गए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें