झारखंड में पेपर लीक पर बड़ा खुलासा, 20 और 35 लाख में बिके थे इन दो परीक्षाओं के पेपर
झारखंड में दो पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि एफआरओ और एसीएफ के पेपर 20 लाख और 35 लाख रुपए में बिके थे।
सीआईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए अभय तिवारी ने खुलासा किया है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (एफआरओ) और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर (एसीएफ) के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली की थी। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई थी, जबकि एसीएफ के के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी थी। अभय और उसके दलालों ने मिलकर एफआरओ के 12 कैंडिडेट दिए, जबकि एसीएफ के 8 कैंडिडेट। इसमें 19 कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए्र ,एक फेल कर गया। दो प्रतियोगी ऐसे थे जो कैंडिडेंट होने के साथ जेपीएससी के दलाल भी थे।
श्वेता ने कहा ख्यांगते ने जबरन निकलवाया रिजल्ट
सीआईडी की पूछताछ में उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता ने बताया कि उसपर जबरन दवाब बनाकर तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते ने रिजल्ट निकलवाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ख्यांगते ने उनसे कहा कि पीटी और मेन्स दोनों के नंबर तुम्हारे पास है, उसके आधार पर रिजल्ट निकालो। श्वेता का दावा है कि वो रिजल्ट निकालने के पक्ष में नहीं थीं।
अभय ने अपने बारे में सीआईडी को क्या बताया
अभय ने अपने पार्टनर उमेश कुमार के साथ मिलकर 10 लाख की पूंजी से होटल खोला। इसके लिए सुधीर प्रसाद नामक व्यक्ति को 5 लाख रुपये दिए। होटल का नाम स्वीट एंड स्पाइस रखा। दोनों ने मिलकर स्टेशन रोड में प्रकाश रेसिडेंसी नामक होटल लिया। अभय ने जेएसआर एजेंसी कंपनी खोल ली। यह मैनपावर सप्लाई करती थी। इसी कंपनी के संचालन के दौरान उसने दिल्ली के शैंटी व कोडरमा के लालू ने टीडीपीएल के संचालक सतपाल सिंह और रामवीर सिंह से डील करायी थी। अभय को टीडीपीएल का काम देखने की एवज में 10% का कमीशन मिलना था।
पीआईएल मैनेज करने के लिए तीन करोड़ की डील
जेपीएससी और परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल की करतूतों पर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। इसे मैनेज करने के लिए तीन करोड़ की डील हुई थी। इसके एडवांस के रूप में अभय तिवारी ने सैनिक मार्केट में दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति के हाथों पांच लाख रुपए का भुगतान भी किया। यह खुलासा अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए अपने बयान में किया है। अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया कि इस डील की जानकारी परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को भी थी।
धर्मेंद्र के साथ सानंद प्रकाश और रवि मास्टर की तलाश
सीआईडी को धर्मेन्द्र के साथ सानंद प्रकाश की तलाश है। सानंद प्रकाश और पतंजलि आईएएस एकेडमी में पढ़ाने वाले रवि मास्टर ने भी प्रतियोगी तलाशने से लेकर वसूली तक का काम संभाला है। पटना के इमरान, गिरिडीह के राजेश सिंह, बोकारो के शंकर और हजारीबाग केसुनील दलाल के तौर पर अभय के गिरोह के लिए काम कर रहे थे। अभय तिवारी के साथ दिल्ली के शैंटी की भूमिका भी रही है। इनलोगों ने कई कैंडिडेट से रुपयों की वसूली की और अभय के माध्यम से इन्हें परीक्षाओं में पास करवाया। परीक्षा में पास करा करोड़ों की वसूली की जाती थी।
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