शराब पीने के विवाद में दोस्त को मार डाला था, रांची पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार
बीते दिनों झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई थी। यहां के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में 21 दिन पहले अभिजीत तिवारी की हत्या शराब पीने के विवाद की थी। पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया कि वारदात को उसके दोस्तों ने अंजाम दिया था। इसके बाद स्कूटी से ले जाकर शव को घटनास्थल से तीन किमी दूर फेंक दिया था।
बीते दिनों झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई थी। यहां के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में 21 दिन पहले अभिजीत तिवारी की हत्या शराब पीने के विवाद में हुई थी। पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया कि वारदात को उसके दोस्तों ने अंजाम दिया था। इसके बाद स्कूटी से ले जाकर शव को घटनास्थल से तीन किमी दूर फेंक दिया था। शव को पुलिस टीम ने 19 अप्रैल को मिलिट्री डेयरी फार्म, आरागेट सिपाही पुल के पास से बरामद किया था। इसमें पुरुलिया रोड के विशाल राम, पत्थलकुदवा के सन्नी मिंज व नामकुम के आकाश सुजय बेक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मुख्यालय वन डीएसपी अमर पांडेय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर स्कूटी भी बरामद की गई। एक स्कूटी पर शव लेकर दो लोग बैठे। तीसरा अकेले आगे-आगे चलने लगा। वह आसपास नजर रखता रहा।
शराब नष्ट करने पर गला दबाकर मार डाला
ग्रामीण एसपी ने बताया कि नामकुम के जोरार बधवा ग्राउंड में 18 अप्रैल को विशाल, सन्नी और आकाश सुजय शराब पी रहे थे। इसी दौरान अभिजीत भी पहुंच गया। वह पीने के लिए जबरन शराब मांगने लगा, लेकिन आकाश ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद अभिजीत ने आकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी। शराब की बोतलों को पैर से गिराकर नष्ट कर दिया। इसके बाद जबरन बोतल छीनकर शराब पीने लगा। इस बीच आकाश को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद तीनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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