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शराब पीने के विवाद में दोस्त को मार डाला था, रांची पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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बीते दिनों झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई थी। यहां के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में 21 दिन पहले अभिजीत तिवारी की हत्या शराब पीने के विवाद की थी। पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया कि वारदात को उसके दोस्तों ने अंजाम दिया था। इसके बाद स्कूटी से ले जाकर शव को घटनास्थल से तीन किमी दूर फेंक दिया था।

शराब पीने के विवाद में दोस्त को मार डाला था, रांची पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

बीते दिनों झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई थी। यहां के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में 21 दिन पहले अभिजीत तिवारी की हत्या शराब पीने के विवाद में हुई थी। पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया कि वारदात को उसके दोस्तों ने अंजाम दिया था। इसके बाद स्कूटी से ले जाकर शव को घटनास्थल से तीन किमी दूर फेंक दिया था। शव को पुलिस टीम ने 19 अप्रैल को मिलिट्री डेयरी फार्म, आरागेट सिपाही पुल के पास से बरामद किया था। इसमें पुरुलिया रोड के विशाल राम, पत्थलकुदवा के सन्नी मिंज व नामकुम के आकाश सुजय बेक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।

ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मुख्यालय वन डीएसपी अमर पांडेय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर स्कूटी भी बरामद की गई। एक स्कूटी पर शव लेकर दो लोग बैठे। तीसरा अकेले आगे-आगे चलने लगा। वह आसपास नजर रखता रहा।

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शराब नष्ट करने पर गला दबाकर मार डाला

ग्रामीण एसपी ने बताया कि नामकुम के जोरार बधवा ग्राउंड में 18 अप्रैल को विशाल, सन्नी और आकाश सुजय शराब पी रहे थे। इसी दौरान अभिजीत भी पहुंच गया। वह पीने के लिए जबरन शराब मांगने लगा, लेकिन आकाश ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद अभिजीत ने आकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी। शराब की बोतलों को पैर से गिराकर नष्ट कर दिया। इसके बाद जबरन बोतल छीनकर शराब पीने लगा। इस बीच आकाश को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद तीनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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