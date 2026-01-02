Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़friend killed friend in hazaribagh with sord
पिकनिक मना रहे दोस्तों में हुई लड़ाई, हजारीबाग में तलवार निकाल कर दी हत्या!

पिकनिक मना रहे दोस्तों में हुई लड़ाई, हजारीबाग में तलवार निकाल कर दी हत्या!

संक्षेप:

झारखंड के हजारीबाग जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पिकनिक पर आए दो दोस्तों में लड़ाई हो गई और देखते ही देखते लड़ाई जानलेवा हो गई। तलवार निकालकर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली।

Jan 02, 2026 01:03 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
share Share
Follow Us on

झारखंड के हजारीबाग जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पिकनिक पर आए दो दोस्तों में लड़ाई हो गई और देखते ही देखते लड़ाई जानलेवा हो गई। ओक दोस्त ने तलवार निकालकर दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। इस घटना में एक और युवक को चोटें आई हैं। गंभीर हालत में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी चौक के पास का है। नए साल की रात को करीब 11 बजे मंडई के रहने वाले सूरज राणा के साथ उसके दोस्त पिकनिक पर थे। इस दौरान सूरज राणा की दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान एक दोस्त ने तलवार निकालकर सूरज राणा पर हमला कर दिया। इस हमले में सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सूरज की मौत हो गई। इस घटना में एक और युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, सूरज राणा पिकनिक मनाकर लौट रहा था। इस दौरान कोलघटी के पास उन लोगों की कुछ बहस हुई और फिर मारपीट होने लगी। इसके बाद युवकों का एक गैंग पहुंचा और तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में सूरज राणा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पांच युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Hazaribagh News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।