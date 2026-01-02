पिकनिक मना रहे दोस्तों में हुई लड़ाई, हजारीबाग में तलवार निकाल कर दी हत्या!

संक्षेप: झारखंड के हजारीबाग जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पिकनिक पर आए दो दोस्तों में लड़ाई हो गई और देखते ही देखते लड़ाई जानलेवा हो गई। तलवार निकालकर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली।

झारखंड के हजारीबाग जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पिकनिक पर आए दो दोस्तों में लड़ाई हो गई और देखते ही देखते लड़ाई जानलेवा हो गई। ओक दोस्त ने तलवार निकालकर दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। इस घटना में एक और युवक को चोटें आई हैं। गंभीर हालत में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मामला हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी चौक के पास का है। नए साल की रात को करीब 11 बजे मंडई के रहने वाले सूरज राणा के साथ उसके दोस्त पिकनिक पर थे। इस दौरान सूरज राणा की दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान एक दोस्त ने तलवार निकालकर सूरज राणा पर हमला कर दिया। इस हमले में सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सूरज की मौत हो गई। इस घटना में एक और युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।