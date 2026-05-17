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मामूली विवाद में दोस्त बन गया दुश्मन, धनबाद में युवक का सिर कुचलकर मार डाला; पुलिस ने किया खुलासा

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के चांदमारी यज्ञशाला के समीप झाड़ियों में 20 साल के युवक जितेश रवानी की हत्या के मामले का धनसार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या उसके दोस्तों ने ही की थी।

मामूली विवाद में दोस्त बन गया दुश्मन, धनबाद में युवक का सिर कुचलकर मार डाला; पुलिस ने किया खुलासा

धनबाद के चांदमारी यज्ञशाला के समीप झाड़ियों में 20 साल के युवक जितेश रवानी की हत्या के मामले का धनसार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक के ही दोस्त दीपक राम (बरमसिया महावीर नगर, कचरा गोदाम संचालक) और उसके सहयोगी शक्ति सिंह (भूदा निवासी, नेत्री का पुत्र) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह हत्या किसी बड़ी साजिश का नहीं बल्कि मामूली विवाद का नतीजा थी।

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीएसपी नौशाद आलम और धनसार थाना प्रभारी मनोज करमाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 11 मई की रात दोनों आरोपियों ने चांदमारी यज्ञशाला के पास झाड़ियों में पत्थर से कूच कर जितेश की हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था और लोगों ने करीब छह घंटे तक सड़क जाम कर विरोध जताया था। मृतक के चाचा टुनटुन रवानी के बयान पर पुलिस ने दीपक राम और शक्ति सिंह के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी दीपक राम फरार होकर बिहार के मुंगेर चला गया था। पुलिस के दबाव में उसने 14 मई को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। रिमांड पर पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

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नई बाइक की पार्टी के दौरान हुआ विवाद

जितेश रवानी पुणे में नौकरी करता था और दस दिन पहले ही धनबाद लौटा था। वह बाइक खरीदने वाला था। 11 मई की शाम उसने अपने दोस्त शक्ति सिंह को फोन किया। बाद में शक्ति ने जितेश को बताया कि दीपक भी उसके साथ है और बाइक खरीदने की खुशी में पार्टी करने को कहा। जितेश राजी हो गया। तीनों दोस्त बरमसिया मुर्गा फार्म स्थित एक दुकान पर महुआ शराब पीने गए। वहां से मनईटांड़ शराब दुकान होकर धनसार पहुंचे। शराब और चखना लेकर वे चांदमारी यज्ञशाला के समीप एक पेड़ के नीचे बैठकर पीने लगे। शराब के नशे में दीपक राम और जितेश रवानी के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दीपक और शक्ति बाइक पर बैठाकर जितेश को झाड़ी में ले और पत्थर से कूच कर हत्या कर दी।

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हत्या कर दीपक ने की साक्ष्य छुपाने की कोशिश

हत्या के बाद दीपक ने खून से सनी अपनी शर्ट करमाटाड़ पुल से फेंक दी। वहीं, उसके भाई ने उसे मुंगेर पहुंचाकर छिपाने की कोशिश की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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