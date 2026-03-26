रामनवमी पर भक्तों के लिए सरकार का तोहफा, रांची में 10 रूट पर फ्री में चलेगी बस
रामनवमी महोत्सव को लेकर रांची नगर निगम ने रामभक्तों की सुविधा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। इसके मद्देनजर अलग-अलग धार्मिक स्थलों और शोभायात्रा वाले मार्गों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। भक्तों की सुविधा के लिए 10 रूट पर फ्री बस सेवा मिलेगी।
रामनवमी महोत्सव को लेकर रांची नगर निगम ने रामभक्तों की सुविधा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। इसके मद्देनजर विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं शोभायात्रा वाले मार्गों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। भक्तों की सुविधा के लिए 10 रूट पर फ्री बस सेवा मिलेगी।
वहीं, शोभायात्रा वाले मार्ग में जल का छिड़काव एवं मैकेनिकल स्विपिंग मशीन के माध्यम से सफाई की जाएगी। तपोवन मंदिर के निकट स्थित बड़े नाले की विशेष सफाई अभियान के तहत की जा रही है। पूरे क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य मार्गों में डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी। बिजली आपूर्ति बाधित न हो इसको लेकर 32 प्रमुख स्थलों पर कुल 35 जनरेटर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी प्रकाश व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहे।
686 हाईमास्ट भी लगाए जा रहे हैं
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 686 अतिरिक्त हाई मास्ट लाइट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा निशुल्क नगर बस परिचालन, अतिरिक्त डस्टबिन के साथ साथ प्रमुख मार्गों और पूजा स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि रात के समय भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इन निर्देशों के पालन की दी गई हिदायत
1. झंडा खड़ा करने के समय बिजली के तार के अलावा विद्युत उपकरणों को ध्यान में रखा जाए। ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके।
2. शोभायात्रा में समिति के वॉलेंटियर, शोभायात्रा के साथ चल रहे श्रद्धालुओं पर लगातार विशेष निगरानी रखे, जिससे किसी के भी लापरवाही-गलती से कोई हादसा न हो।
3. श्रद्धालु-आम जनता शोभायात्रा मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तार या उपकरणों को छूने, किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी संपर्क न करें।
4. संबंधित शोभायात्रा-जुलूस के आयोजन समितियों के लिए प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। झंडे, साउड सिस्टम-डीजे एवं झांकियों की अधिकतम ऊंचाई चार मीटर तक सीमित रहे।
6. बसों व बड़े वाहनों के छतों पर कोई व्यक्ति न बैठे, उस पर किसी तरह की कोई ऊंची वाली वस्तु या बहुत ऊंचाई वाला झंडा भी नहीं लगाया जाए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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