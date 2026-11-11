गिरिडीह में एक आंगन से उठीं 4 चिताएं, 4 साल के मासूम ने दी माता-पिता को मुखाग्नि
गिरिडीह में नेशनल हाईवे पर सोमवार थाना क्षेत्र की दुबगु घाटी में अब तक सबसे बड़ी जान जा चुकी है। दुबगु घाटी में सोमवार सुबह हुए हादसे में बगोदर की मुंडा पंचायत के बिहारो गांव के सलेयाटांड़ टोला के पांच लोगों समेत कुल छह लोगों की जान चली गई। माता-पिता को 4 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी।
गिरिडीह में नेशनल हाईवे पर सोमवार थाना क्षेत्र की दुबगु घाटी में अब तक सबसे बड़ी जान जा चुकी है। दुबगु घाटी में सोमवार सुबह हुए हादसे में बगोदर की मुंडा पंचायत के बिहारो गांव के सलेयाटांड़ टोला के पांच लोगों समेत कुल छह लोगों की जान चली गई। मंगलवार को बिहारो गांव के श्मशान घाट पर एक साथ पांच चिताएं जलीं। इस दौरान की घटना के साथ एक भरे-पूरे परिवार की खुशियां राख हो गईं। महिला ऐसी गमगीन थीं जो भी देखने उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
एक आंगन से चार अर्थियां उठीं
कुंजो प्रजापति 90 साल के बुजुर्ग, जिनका निधन रविवार को हुआ था। पूरा परिवार इंतजार में था कि मुंबई में काम करने गए छोटे बेटा राजू पंडित आएगा तो अंतिम संस्कार होगा। बेटा प्लेन पकड़कर आया भी, लेकिन पिता को मुखाग्नि देना नसीब नहीं हुआ। सोमवार को पिता के शव को सवारी गाड़ी में लादकर बारासिंह ले जाया जा रहा था। गाड़ी में 19 लोग सवार थे। दिल में एक ही बात थी। वह बुजुर्ग को मौस मिलेंगे, लेकिन दुर्गा घाटी के पास बेकाबू कंटेनर ने सब कुछ खत्म कर दिया।
हादसे में मौके पर ही पांच लोगों ने दम तोड़ दिया, एक ने अस्पताल में। दूसरे दिन मंगलवार को श्मशान में जो पांच चिताएं जलीं उनमें कुंजो प्रजापति, राजू पंडित जो पिता को मुखाग्नि देने आया था, आग और खुद पिता के साथ जला। मृतक राजू की पत्नी सावित्री देवी, जो पति के साथ ससुर की अंतिम यात्रा में बारासिंह जा रही थी, वो भी पिता तुल्य ससुर को मुखाग्नि नहीं दे पाई। देवी और पड़ोसी रामकिशुन मंडल का भी अंतिम संस्कार हुआ।
माता-पिता को 4 साल के मासूम ने दी मुखाग्नि
चौपारण के दनुआ घाटी में सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक 4 साल के मासूम से उसके माता-पिता दोनों को छीन लिया। मंगलवार को श्मशान घाट पर जब यही मासूम सबसे छोटी में मुखाग्नि देने पांच अपने माता-पिता राजू पंडित और सावित्री देवी को मुखाग्नि देने पहुंचा तो लोगों की आंखें नम हो गईं।
मंगलवार को जब गांव में एक साथ 5 चिताएं जलीं, तो इस 4 साल के बच्चे के कंधे पर ऐसी जिम्मेदारी आ गई जो बड़े-बड़े के बस की नहीं है। यह जज्बा खड़ा यह मासूम अभी समझ भी नहीं पा रहा था कि माता-पिता को मुखाग्नि देने का मतलब क्या होता है। उसे तो बस इतना बताया गया कि पापा-मम्मी को भगवान के पास भेजना है। जब पंडित ने मंत्र पढ़े तो मासूम ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध, हतप्रभ और भावुक हो उठा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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