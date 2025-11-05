झारखंड के पलामू में ग्रामीणों से हुई झड़प में चार पुलिसकर्मी घायल, इस बात को लेकर हुआ बवाल

संक्षेप: SDOP ने बताया कि गांव में फिलहाल काम रोक दिया गया है, जिसके बाद वहां स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है और उनसे निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

झारखंड के पलामू जिले में बुधवार को ग्रामीणों और पुलिस जवानों के बीच हुई एक झड़प में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातु गांव के पास स्थित एक क्रशर प्लांट में डेटोनेटर लगाने को लेकर हुई। इस घटना को लेकर पुलिस ने तीन महिलाओं समेत कम से कम 14 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार यह झड़प उस समय हुई जब अदालत से मिले आदेश के बाद सुरक्षा बल, डेटोनेटर का इस्तेमाल करके एक पहाड़ी को उड़ाने के लिए पट्टाधारक की मदद करने पहुंचे थे। इसी बात को लेकर ग्रामीणों और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई, जो कि थोड़ी देर बाद झड़प में बदल गई।

लेस्लीगंज के उप-मंडल पुलिस अधिकारी मनोज कुमार झा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'अदालत के आदेश के तहत, पुलिस बल डेटोनेटर का इस्तेमाल करके पहाड़ी तोड़ने में मदद करने के लिए वहां गया था। इसी बीच ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिससे चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।'

झा ने बताया कि लोगों को तितर-बितर करने के लिए घटनास्थल पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और तीन महिलाओं समेत कम से कम 14 लोगों को हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि घायल पुलिसकर्मियों का इलाज फिलहाल एक स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है।

SDOP ने बताया कि गांव में फिलहाल काम रोक दिया गया है, जिसके बाद वहां स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है और उनसे निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।