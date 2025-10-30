Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Four killed and several injured in a tragic road accident in Ranchi, Jharkhand, this reason come to light
झारखंड के रांची में दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, कई घायल; सामने आई एक्सीडेंट की यह वजह

झारखंड के रांची में दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, कई घायल; सामने आई एक्सीडेंट की यह वजह

संक्षेप: सवारी गाड़ी तमाड़ प्रखंड के वीरडीह से बुंडू के ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी रैली में भाग लेने जा रहे लोगों को लेकर आ रही थी। इसी दौरान गोसांईडीह के पास वाहन का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे गाड़ी कई बार पलट गई।

Thu, 30 Oct 2025 03:59 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड के रांची जिले में गुरुवार को हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा रांची-टाटा मुख्य मार्ग पर बुंडू के गोसांईडीह के पास दिन में करीब एक से डेढ़ बजे के बीच हुआ। इस दौरान लोगों से भरी तेज रफ्तार पिकअप सवारी गाड़ी का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे कि वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कई बार पलटी खा गया। जिससे उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं घायलों का इलाज जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
झारखंड के रांची में दर्दनाक सड़क हादसा; चार लोगों की मौत, कई घायल

पुलिस के अनुसार वाहन में 16 लोग सवार थे और ये लोग तमाड़ प्रखंड के वीरडीह से बुंडू के ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा रहा है कि यह हादसा वहां बने टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर हुआ। हादसे के बाद सड़क किनारे जहां-तहां पड़े हुए थे शव, जिसके चलते काफी देर तक वहां अफरा-तफरी मची रही। हालांकि दुर्घटना के बाद भी सड़क पर जाम की स्थिति नहीं बनी और यातायात सामान्य रहा।

पुलिस ने बताया कि यह हादसा राज्य की राजधानी से लगभग 45 किलोमीटर दूर बुंडू थाना क्षेत्र के गोसाईंडीह में हुआ। जिसके बाद घायलों को बुंडू उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।