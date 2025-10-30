झारखंड के रांची में दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, कई घायल; सामने आई एक्सीडेंट की यह वजह
संक्षेप: सवारी गाड़ी तमाड़ प्रखंड के वीरडीह से बुंडू के ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी रैली में भाग लेने जा रहे लोगों को लेकर आ रही थी। इसी दौरान गोसांईडीह के पास वाहन का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे गाड़ी कई बार पलट गई।
झारखंड के रांची जिले में गुरुवार को हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा रांची-टाटा मुख्य मार्ग पर बुंडू के गोसांईडीह के पास दिन में करीब एक से डेढ़ बजे के बीच हुआ। इस दौरान लोगों से भरी तेज रफ्तार पिकअप सवारी गाड़ी का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे कि वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कई बार पलटी खा गया। जिससे उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं घायलों का इलाज जारी है।
पुलिस के अनुसार वाहन में 16 लोग सवार थे और ये लोग तमाड़ प्रखंड के वीरडीह से बुंडू के ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा रहा है कि यह हादसा वहां बने टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर हुआ। हादसे के बाद सड़क किनारे जहां-तहां पड़े हुए थे शव, जिसके चलते काफी देर तक वहां अफरा-तफरी मची रही। हालांकि दुर्घटना के बाद भी सड़क पर जाम की स्थिति नहीं बनी और यातायात सामान्य रहा।
पुलिस ने बताया कि यह हादसा राज्य की राजधानी से लगभग 45 किलोमीटर दूर बुंडू थाना क्षेत्र के गोसाईंडीह में हुआ। जिसके बाद घायलों को बुंडू उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई।