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काम की बात: धनबाद होकर चलने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनें 3 माह तक बदले मार्ग से चलेंगी, देखें नया रूट

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/ धनबाद
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धनबाद होकर चलने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनें 3 माह तक बदले मार्ग से चलेंगी। इन ट्रेनों में मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस, सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस, रांची-कामाख्या एक्सप्रेस तथा कामाख्या-रांची एक्सप्रेस शामिल हैं। इस दौरान अंडाल और दुर्गापुर स्टेशनों के बीच इन ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से निरस्त रहेगा।

धनबाद होकर चलने वाली 4 एक्सप्रेस ट्रेनें 3 माह तक बदले मार्ग से चलेंगी, देखें नया रूट

झारखंड में धनबाद होकर चलने वाली चार एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन एक जुलाई से 30 सितंबर तक बदले मार्ग से किया जाएगा। रेलवे ने अंडाल स्टेशन पर अस्थायी रूप से लोकोमोटिव रिवर्सल की व्यवस्था की अवधि बढ़ाने के कारण यह निर्णय लिया है। इस दौरान संबंधित ट्रेनें आसनसोल, अंडाल, दुर्गापुर, अंडाल, सैंथिया की बजाय सीधे आसनसोल, अंडाल, सैंथिया मार्ग से संचालित होंगी। इसके चलते अंडाल और दुर्गापुर स्टेशनों के बीच इन ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से निरस्त रहेगा।

रेलवे के अनुसार, धनबाद होकर चलने वाली 13425 मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस, 13426 सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस, 15661 रांची-कामाख्या एक्सप्रेस तथा 15662 कामाख्या-रांची एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों पर बदले हुए मार्ग से चलेंगी। इन ट्रेनों का धनबाद स्टेशन पर परिचालन सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रियों को दुर्गापुर स्टेशन पर चढ़ने-उतरने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

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इन तिथियों में दुर्गापुर स्टेशन पर नहीं होगा ठहराव

● 3425 मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस 4, 11, 18, 25 जुलाई, 1, 8, 15, 22, 29 अगस्त और 5, 12, 19, 26 सितंबर को

● 13426 सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस 6, 13, 20, 27 जुलाई, 3, 10, 17, 24, 31 अगस्त और 7, 14, 21, 28 सितंबर

● 15661 रांची-कामाख्या एक्सप्रेस 1, 08, 15, 22, 29 जुलाई, 5, 12, 19, 26 अगस्त और 2, 09, 16, 23, 30 सितंबर

● 15662 कामाख्या-रांची एक्सप्रेस 7, 14, 21, 28 जुलाई, 4, 11, 18, 25 अगस्त और 1, 8, 15, 22, 29 सितंबर 2026 को दुर्गापुर स्टेशन पर नहीं रुकेगी।

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राजधानी और नीलांचल एक्स. अगस्त में लेट चलेगी

ओडिशा में जलेश्वर के पास नया घर और भद्रक में थर्ड लाइन के कार्यों को लेकर 6 दिवसीय ब्लॉक होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अनुसार, लाइन ब्लॉक 24 अगस्त से 30 अगस्त तक होगा। इस दौरान यार्ड नवीकरण एवं परिचालन से जुड़े अन्य कार्य होंगे। लाइन ब्लॉक से टाटानगर की ट्रेनों का भी परिचालन प्रभावित होगा।

रेलवे के अनुसार आनंद विहार पुरी नीलांचल एक्सप्रेस 23 और 25 अगस्त को एक घंटे लेट चलेगी। भुनेश्वर दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 25 अगस्त को डेढ़ घंटे लेट से खुलेगी जबकि दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए राजधानी एक्सप्रेस 29 अगस्त को डेढ़ घंटे लेट से रवाना होगी।

जानकार बताते हैं कि जलेश्वर के पास लाइन ब्लॉक के कारण रेलवे ने खड़गपुर भद्रक मार्ग की चार जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं, खड़गपुर, शालीमार, संतरागाछी एवं हावड़ा से दक्षिण भारत मार्ग की 11 ट्रेनों को लेट से रवाना किया जाएगा।

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हल्दीपोखर में डबल लाइन की तैयारी में रेलवे

रेलवे ने सलाहकार समिति सदस्य अरुण जोशी को बताया कि हल्दीपोखर में लाइन डबल की योजना है। अप्रैल 2026 में डबल लाइन सर्वे को मंजूरी मिली है। इससे लोडिंग-अनलोडिंग क्षमता बढ़ना तय है। रेलवे 89 किमी के टाटा-बादामपहाड़ के सिग्नल लाइन पर ट्रैक्शन सिस्टम लगा चुका है। बादामपहाड़-क्योंझर व गुरुमहिसानी-बांगड़ीपोसी नई लाइन लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है। इससे भुवनेश्वर व पुरी की दूरी कम होगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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