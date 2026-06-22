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फेवरेट विषय में कट गए थे 19 नंबर, झारखंड की अवनि केजरीवाल ने नहीं मानी हार; एक फैसले ने कर दिया कमाल

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
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अवनि ने बताया कि दो विषयों को छोड़कर बाकी विषयों में कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी तीन विषयों में पहले ही 100 में से 100 नंबर मिले थे, ऐसे में जब बाकी दोनों विषयों में 24 नंबर बढ़ गए तो मेरे अंक 500 हो गए।

फेवरेट विषय में कट गए थे 19 नंबर, झारखंड की अवनि केजरीवाल ने नहीं मानी हार; एक फैसले ने कर दिया कमाल

झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाली छात्रा अवनि केजरीवाल ने कमाल कर दिया है। अवनि ने CBSE की 12वीं कक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल कर लिए हैं। हालांकि उन्हें यह सफलता उस वक्त नहीं मिली थी, जब CBSE ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था, तब तो उन्हें 500 में से 476 अंक (95.2%) ही हासिल हुए थे। लेकिन वह अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थीं और इसी वजह से उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया और जब उसका रिजल्ट आया तो इसके बाद तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इसके बाद दो विषयों में उनके कुल 24 अंक बढ़ गए और उनका स्कोर 500 में से 500 अंक हो गया।

अपनी इस सफलता को लेकर अवनि ने ANI से बात की, और इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, यह थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि आप 500 में से 500 अंक की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन अब घर के सभी लोग बेहद खुश हैं।'

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आगे री-वैल्यूएशन करने की वजह बताते हुए अवनि ने कहा कि 'इंग्लिश में मेरे 19 नंबर कटे थे, 100 में से 81 नंबर आए थे, जबकि अंग्रेजी मेरे पसंदीदा विषयों में से एक है, और उसका पेपर सबसे अच्छा गया था। इसलिए जब उसमें मेरे 19 नंबर कटे तो मुझे बहुत हैरानी हुई, इसलिए मैंने इस विषय में पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया। बिजनेस स्टडीज में भी 5 नंबर कटे थे, इसलिए इन दोनों विषयों के लिए अप्लाई किया। जिसके बाद कुल मिलाकर 24 नंबर बढ़ गए।'

इंग्लिश में इतने ज्यादा नंबर कटने की वजह का अंदाजा लगाते हुए अवनि ने कहा, 'मुझे लगता है कि इंग्लिश बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है, इसलिए सोच नहीं सकते कि 100 में से 100 मिल जाएंगे। लेकिन एंसरशीट की जो स्कैन कॉपी मिली थी, उसमें देखा कि इंग्लिश के पेपर में सभी प्रश्नों में चाहे वह 2 नंबर का प्रश्न हो या 5 नंबर का प्रश्न हो, बिना किसी कारण के 0.5 नंबर काटे गए थे, इसी वजह से इतना फर्क आ गया था। लेकिन जब रीवैल्यूएशन में सभी सही हो गया।'

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अवनि ने बताया कि 'री-वैल्यूएशन से पहले मेरा प्रतिशत 95.2 था, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, खासकर अंग्रेजी के नंबर इतने कम आएंगे सोचा नहीं था। बाकी तीन विषयों में पहले ही 100 में से 100 आए थे, लेकिन इंग्लिश की वजह से ओवरऑल प्रतिशत कम हो गया था। इसलिए ये बहुत शॉकिंग था।'

आगे की योजनाओं को लेकर अवनि ने कहा कि 'मुझे बिजनेस लाइन में ही आगे बढ़ना है, मेरा अभी कॉमर्स विषय था, अभी कुछ कॉलेज का एंट्रेंस रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद ही बहुत कुछ डिसाइड होगा और आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर होगा।'

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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