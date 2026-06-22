फेवरेट विषय में कट गए थे 19 नंबर, झारखंड की अवनि केजरीवाल ने नहीं मानी हार; एक फैसले ने कर दिया कमाल
अवनि ने बताया कि दो विषयों को छोड़कर बाकी विषयों में कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी तीन विषयों में पहले ही 100 में से 100 नंबर मिले थे, ऐसे में जब बाकी दोनों विषयों में 24 नंबर बढ़ गए तो मेरे अंक 500 हो गए।
झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाली छात्रा अवनि केजरीवाल ने कमाल कर दिया है। अवनि ने CBSE की 12वीं कक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल कर लिए हैं। हालांकि उन्हें यह सफलता उस वक्त नहीं मिली थी, जब CBSE ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था, तब तो उन्हें 500 में से 476 अंक (95.2%) ही हासिल हुए थे। लेकिन वह अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थीं और इसी वजह से उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया और जब उसका रिजल्ट आया तो इसके बाद तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इसके बाद दो विषयों में उनके कुल 24 अंक बढ़ गए और उनका स्कोर 500 में से 500 अंक हो गया।
अपनी इस सफलता को लेकर अवनि ने ANI से बात की, और इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, यह थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि आप 500 में से 500 अंक की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन अब घर के सभी लोग बेहद खुश हैं।'
आगे री-वैल्यूएशन करने की वजह बताते हुए अवनि ने कहा कि 'इंग्लिश में मेरे 19 नंबर कटे थे, 100 में से 81 नंबर आए थे, जबकि अंग्रेजी मेरे पसंदीदा विषयों में से एक है, और उसका पेपर सबसे अच्छा गया था। इसलिए जब उसमें मेरे 19 नंबर कटे तो मुझे बहुत हैरानी हुई, इसलिए मैंने इस विषय में पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया। बिजनेस स्टडीज में भी 5 नंबर कटे थे, इसलिए इन दोनों विषयों के लिए अप्लाई किया। जिसके बाद कुल मिलाकर 24 नंबर बढ़ गए।'
इंग्लिश में इतने ज्यादा नंबर कटने की वजह का अंदाजा लगाते हुए अवनि ने कहा, 'मुझे लगता है कि इंग्लिश बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है, इसलिए सोच नहीं सकते कि 100 में से 100 मिल जाएंगे। लेकिन एंसरशीट की जो स्कैन कॉपी मिली थी, उसमें देखा कि इंग्लिश के पेपर में सभी प्रश्नों में चाहे वह 2 नंबर का प्रश्न हो या 5 नंबर का प्रश्न हो, बिना किसी कारण के 0.5 नंबर काटे गए थे, इसी वजह से इतना फर्क आ गया था। लेकिन जब रीवैल्यूएशन में सभी सही हो गया।'
अवनि ने बताया कि 'री-वैल्यूएशन से पहले मेरा प्रतिशत 95.2 था, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, खासकर अंग्रेजी के नंबर इतने कम आएंगे सोचा नहीं था। बाकी तीन विषयों में पहले ही 100 में से 100 आए थे, लेकिन इंग्लिश की वजह से ओवरऑल प्रतिशत कम हो गया था। इसलिए ये बहुत शॉकिंग था।'
आगे की योजनाओं को लेकर अवनि ने कहा कि 'मुझे बिजनेस लाइन में ही आगे बढ़ना है, मेरा अभी कॉमर्स विषय था, अभी कुछ कॉलेज का एंट्रेंस रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद ही बहुत कुछ डिसाइड होगा और आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर होगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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