JPSC मामले में CID का ऐक्शन, पूर्व अध्यक्ष के घर पर मारा छापा; 5 घंटे चली कार्रवाई
जेपीएससी 14वीं समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता मामले में गुरुवार को सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के आवास और आयोग स्थित उनके कार्यालय कक्ष पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 5 घंटे तक चली है।
जेपीएससी 14वीं समेत अन्य परीक्षाओं में अनियमितता मामले में गुरुवार को सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के आवास और आयोग स्थित उनके कार्यालय कक्ष पर छापेमारी की। वहीं जेपीएसपी कार्यालय और परीक्षा संचालन एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के दफ्तर पर भी दबिश दी।
टीम ने करीब पांच घंटे ख्यांगते के कांके रोड स्थित सरकारी आवास को खंगाला। इस दौरान ख्यांगते से पूछताछ भी की। गौरतलब है कि राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्ति के बाद ख्यांगते को जेपीएससयी चेयरमैन बनाया गया था। मंगलवार को सीआईडी छापे के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इधर, सीआईडी ने गिरफ्तार टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनजर अभय तिवारी के करीबी अरविंद मंडल को गोड्डा के पोड़ैयाहाट से गिरफ्तार किया है।
जेपीएससी और टीडीपीएल से भी सारे दस्तावेज जब्त
सीआईडी टीम ने जेपीएससी कार्यालय व टीडीपीएल कार्यालय से जेपीएससी के हालिया तमाम परीक्षाओं से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सारे कंप्यूटर से डिजिटल साक्ष्य जुटाए। सीआईडी ने ओएमआर शीट्स भी जब्त की हैं। वहीं टीडीपीएल के कार्यालय से भी परीक्षा से जुड़े तमाम साक्ष्य जुटाए गए हैं। इधर, सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी जांच एजेंसी कर रही है।
जेपीएससी पीटी रद्द की अर्जी पर कोर्ट ने मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेपीएससी की 14वीं पीटी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। साथ ही सरकार और जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने की। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अदालत अभ्यर्थी राजेश प्रसाद की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
ने दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आयोग की ओर से कट ऑफ अंक जारी करने की प्रक्रिया, ओएमआर शीट अपलोड करने तथा परीक्षा परिणाम में सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने जैसी कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल उठाए हैं। प्रार्थी ने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अन्य कथित अनियमितताओं और शिकायतों का भी उल्लेख करते हुए पूरी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने का आग्रह किया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर