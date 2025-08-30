Former Jharkhand minister Enos Ekka sentenced to 7 years and fine, other culprits got this much punishment झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल व जुर्माना,जानिए उनकी पत्नी व बाकी दोषियों का क्या हुआ, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड न्यूज़Former Jharkhand minister Enos Ekka sentenced to 7 years and fine, other culprits got this much punishment

झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल व जुर्माना,जानिए उनकी पत्नी व बाकी दोषियों का क्या हुआ

एक दिन पहले अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद सभी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार जेल) भेज दिया था। कोर्ट ने 22 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 29 अगस्त को फैसले की तारीख निर्धारित की थी।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंडSat, 30 Aug 2025 08:57 PM
झारखंड में CNT एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन खरीदने के 15 साल पुराने मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और रांची के तत्कालीन LRDC समेत कुल 9 दोषियों को कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

इसके अलावा अन्य दोषियों में से रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मामले में दोषी पाए गए तीन तत्कालीन CI राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर और अनिल कुमार को कोर्ट ने चार-चार साल की सजा सुनाते हुए तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने राजस्व कर्मचारी बृजेश मिश्रा को 4 साल की सजा सुनाई और 1 लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा मणिलाल महतो को 5 साल की सजा सुनाते हुए उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया साथ ही ब्रजेश्वर महतो को भी 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख का जुर्माना लगाया। मामले में दोषी ठहराए गए दसवें आरोपी परशुराम केरकेट्टा के ICU में भर्ती होने की वजह से अदालत ने उसके रिकॉर्ड को अलग कर दिया है।

सजा की घोषणा से पहले विशेष जज एसएन तिवारी की कोर्ट में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई, इस दौरान सभी दोषी बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। सुनवाई के बीच सीबीआई के वकील दविन्द्र पाल सूद ने सीबीआई की ओर से पक्ष रखा।

बता दें कि एक दिन पहले अदालत ने दस आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद, एक (केरकेट्टा) को छोड़ सभी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार जेल) भेज दिया था। इससे पहले कोर्ट ने 22 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 29 अगस्त को फैसले की तारीख निर्धारित की थी।

पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 16 साल पहले CNT की धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 1.18 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदने का आरोप था। बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार कंठ ने बताया कि कुल 11 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। इनमें से एक आरोपी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी गोवर्धन बैठा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

बता दें कि एक्का समेत अन्य आरोपियों पर जिस CNT एक्ट या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का उल्लंघन करने का आरोप है, वह झारखंड में आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है। यह अधिनियम आदिवासियों की भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने से रोकता है। इस कानून को सन् 1908 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था।

इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने साल 2008 और 2009 में दायर दो जनहित याचिकाओं के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अगस्त, 2010 में एनोस एक्का तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि साल 2006 और 2008 के बीच, एक्का ने अपनी पत्नी मेनन एक्का के नाम पर रांची में 1.18 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी थी।

बयान में कहा गया कि ये जमीन अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करते हुए हासिल की गई थी। भूखंडों के विक्रेताओं ने रांची के भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) से अनुमति प्राप्त की थी। जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 10 दिसंबर, 2012 को 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।

पूर्व मंत्री एनोस एक्का साल 2005, 2009 और 2014 में कोलेबिरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसी दौरान साल 2005 और 2008 के बीच वह मधु कोड़ा सरकार में मंत्री भी रहे थे। एनोस एक्का पर हत्या का आरोप भी सिद्ध हो चुका है। साल 2014 में उन्हें पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, और जुलाई 2018 में अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।