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झारखंड में हुई थी पूर्व CRPF जवान की हत्या, पुलिस ने किया वारदात का खुलासा; दो आरोपियों को दबोचा

Sourabh Jain भाषा, लातेहार, झारखंड
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एसडीपीओ ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि पीड़ित की आखिरी पोस्टिंग झारखंड के गुमला जिले में थी। उन्होंने बताया कि पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

झारखंड में हुई थी पूर्व CRPF जवान की हत्या, पुलिस ने किया वारदात का खुलासा; दो आरोपियों को दबोचा

झारखंड के लातेहार जिले में CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के एक पूर्व जवान की गला घोंटकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोपियों की पहचान लोहरदगा जिले के रहने वाले इकबाल अंसारी (30) और अवध कुमार साहू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 10 मई को पूर्व जवान हत्या कर दी थी। वारदात की वजह बताते हुए पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी हत्या के बाद मृतक की पिकअप वैन और फलों की खेप को लूटना चाहते थे।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान ओडिशा के पुरी जिले के रहने वाले शेख सदाकत अली (50) के रूप में हुई थी, जिन्होंने बीमारी से परेशान होकर लगभग चार साल पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद वह फलों का व्यापार करने लगे थे।

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वारदात को लेकर एसडीपीओ (बालुमाथ) विनोद रवानी ने बताया कि सदाकत अली का शव 10 मई को बरियातु पुलिस थाना क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग-22 से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक पुल के नीचे से बरामद किया गया था। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रवानी ने बताया कि, 'गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही वारदात की वजह भी बताई है'

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अधिकारी ने बताया कि आरोपियों का कहना है कि 'उन्होंने जानबूझकर सदाकत अली को निशाना बनाया था ताकि वो उसकी पिकअप वैन और फलों की खेप को लूट सकें, जिसे वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लेकर जा रहा था।' इसके अलावा आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि वो पीड़ित को पहले से जानते थे क्योंकि उन्होंने लोहरदगा के कुडू इलाके में एक बार उसके वाहन को सुधारने का काम किया था।

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आरोपियों ने बताया कि, 'घटना वाले दिन वारदात से पहले तीनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। इस दौरान जब पीड़ित नशे में धुत हो गया, तो उन्होंने पहले तौलिये से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, और फिर उसकी कलाई भी काट दी थी और शव को पुल के नीचे फेंक दिया था।'

एसडीपीओ ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि पीड़ित की आखिरी पोस्टिंग झारखंड के गुमला जिले में थी। उन्होंने बताया कि पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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