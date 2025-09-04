For slapping bodyguards, hurling casteist abuses, FIR against ex-Jharkhand minister जाम ना खुलवा पाने पर बॉडीगार्ड्स पर भड़के झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, थप्पड़ मारे व जातिसूचक गालियां दीं, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़For slapping bodyguards, hurling casteist abuses, FIR against ex-Jharkhand minister

जाम ना खुलवा पाने पर बॉडीगार्ड्स पर भड़के झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, थप्पड़ मारे व जातिसूचक गालियां दीं

पूर्व मंत्री कृष्णानंद त्रिपाठी ने अपने बचाव में कहा कि, ‘जब बॉडी गार्ड्स जाम खुलवाने में असफल रहे, तब मैंने कुछ ही मिनटों में इसे खुलवा दिया। इससे उन लोगों ने अपमानित महसूस किया और मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।’

Sourabh Jain भाषा, मेदिनीनगर, झारखंडThu, 4 Sep 2025 06:38 PM
share Share
Follow Us on
जाम ना खुलवा पाने पर बॉडीगार्ड्स पर भड़के झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, थप्पड़ मारे व जातिसूचक गालियां दीं

झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता के.एन.त्रिपाठी पर उनके दो दलित बॉडीगार्ड्स ने थप्पड़ मारने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि ट्रैफिक जाम नहीं हटा पाने की वजह से पूर्व मंत्री गुस्सा गए और जातिसूचक गालियां देते हुए उन्हें थप्पड़ मारने लगे। इस घटना की जानकारी देते हुए मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल राजवार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह घटना मंगलवार दोपहर लातेहार जिले में हुई जब कांग्रेस नेता वहां के जुबली चौक पर लगे यातायात जाम में फंस गए थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, इस मामले में बॉडीगार्ड्स ने बुधवार को ‘शून्य पर प्राथमिकी’ दर्ज कराई। इस संबंध में SC-ST एक्ट (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं में से एक आदिवासी और एक दलित समुदाय से संबंधित है और इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए हमने प्राथमिकी लातेहार थाने को भेज दी है।

हालांकि, पूर्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया और दावा किया कि FIR बदले की भावना से दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा, ‘मैंने बस अपने अंगरक्षकों (बॉडीगार्ड्स) को ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा था और कुछ ही मिनटों में मैंने खुद ही जाम खुलवा दिया। मैंने किसी के साथ मारपीट या गाली-गलौज नहीं की। यह सबकुछ सीसीटीवी में दर्ज है।’

त्रिपाठी ने दावा किया, ‘जब बॉडी गार्ड्स जाम खुलवाने में असफल रहे, तब मैंने कुछ ही मिनटों में इसे खुलवा दिया। इससे उन लोगों ने अपमानित महसूस किया और मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।’

इसी बीच, ‘झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन’ ने कहा कि उसने नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष कर्ण कुमार सिंह ने कहा, ‘दोनों अंगरक्षकों ने बताया है कि वे जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, जाम न खुलवा पाने पर गुस्साए नेता ने उन्हें जातिसूचक गालियां देते हुए थप्पड़ मार दिए। यह पूरी पुलिस बिरादरी का अपमान है। हम कांग्रेस नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं।'

बता दें कि कृष्णा नंद त्रिपाठी साल 2009 में झारखंड की डाल्टनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे और फिर उन्हें राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बनने का मौका मिला था।