रांची में MP-MLA कोर्ट में पेश हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वकील ने बताया वहां क्या हुआ
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को रांची की MP-MLA कोर्ट में पेश हुए। वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिले समन का कथित तौर पर पालन न करने से जुड़े एक मामले में वहां पहुंचे। इस बारे में जानकारी देते हुए एक वकील ने बताया कि अदालत में आने के बाद CM सोरेन ने 7,000 रुपए के दो बेल बॉन्ड (जमानत मुचलके) भी भरे। इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। ईडी ने कथित भूमि घोटाले के संबंध में सोरेन को जारी किए गए कई नोटिस के बावजूद पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने पर अदालत का रुख किया था।
उधर सीएम सोरेन के वकील प्रदीप चंद्र ने इस मामले को लेकर कहा, 'झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर मुख्यमंत्री आज MP-MLA कोर्ट में पेश हुए। अब CM को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है।' उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को अगली सुनवाई के दौरान CM की जगह उनके वकील उनका पक्ष अदालत में रखेंगे। ED ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि सोरेन कथित जमीन घोटाले के सिलसिले में पहले जारी किए गए नोटिस के मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।
इसके बाद हुई सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को सोरेन को राहत देते हुए उन्हें कथित जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मामले में MP-MLA कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी थी।
हालांकि, हाई कोर्ट ने सोरेन द्वारा 6 दिसंबर को MP-MLA कोर्ट में पेश होने के लिए दिए गए अंडरटेकिंग को भी रिकॉर्ड किया। सोरेन ने MP-MLA कोर्ट द्वारा उनकी व्यक्तिगत पेशी पर दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने गुरुवार को ED को CM द्वारा दायर एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें 'जमीन घोटाले' मामले में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी।