चीन जाने वाली हूं, पिता का पैर फ्रैक्चर है...; हेमंत सोरेन से फुटबॉल प्लेयर अनुष्का मुंडा ने मांगी मदद

अंडर 17 इंडिया फुटबॉल टीम की इंटरनेशनल प्लेयर अनुष्का मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने पिता के इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। वीडियो सामने आने के बाद से वही बहस शुरू हो गई है, जो फुटबॉल जगत के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी के भारत दौरे के दौरान उनके ऊपर खर्च हुए करोड़ों रुपए की बात सामने आने के बाद हुई थी।

मेरे पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया है... सबसे पहले जानिए अनुष्का मुंडा की मांग। मुंडा ने वीडियो जारी करके कहा- मैं अंडर 17 इंडिया फुटबॉल टीम की प्लेयर हूं। मैं अभी क्वालीफाई राउंड में चीन जाने वाली हूं। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा हैं। पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मम्मी मजदूरी का काम करती हैं, उनकी वजह से ही घर चल पाता है।

मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पाती हूं... मैं हेमंत सोरेन सर से अनुरोध करना चाहती हूं कि वो मेरे पापा का ऑपरेशन करा दें, तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि, जब मैं खेलने जाती हूं तो मेरा दोनों तरफ फोकस रहता है। मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पाती हूं कि गेम पर करूं या घर पर करूं। तो मैं चाहती हूं कि मेरे पापा का ऑपरेशन हो। मेरे घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो भी थोड़ा जल्दी सही हो जाए... इसके लिए मैं हेमंत सर से अनुरोध करती हूं।

अनुष्का मुंडा के बारे में जानिए रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड की आदिवासी फुटबॉल खिलाड़ी अनुष्का मुंडा झारखंड की उभरती खिलाड़ी हैं। इनका बैकग्राउंड बेहद साधारण है। अनुष्का ने नंगे पांव फुटबॉल खेलते हुए अपने करियर की शुरुआत की। अब इंडिया की अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। गोल करने की क्षमता के कारण “गोल मशीन” के नाम से जानी जाती हैं। SAFF U-17 चैंपियनशिप में उन्होंने 6 मैचों में 8 गोल दागे। उनके शानदार प्रदर्शन और संघर्ष को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।