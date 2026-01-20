Hindustan Hindi News
चारा घोटाले में 28 साल बाद अवैध संपत्तिरिकवर करने की तैयारी, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू

संक्षेप:

बहुचर्चित चारा घोटाले में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की रिकवरी के लिए रांची की सीबीआई अदालत में 11 रिवोकेशन मामलों की सुनवाई शुरू हो गई है, जिसमें आरोपियों के वारिसों से भी वसूली की जाएगी।

Jan 20, 2026 07:08 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, निशि कान्त। रांची
बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े 28 साल पुराने मामले में एक बार फिर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की रिकवरी के लिए 11 रिवोकेशन केस की सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। पूर्व में सभी केस पटना स्थित सीबीआई कोर्ट में लंबित थे। वर्षों से लंबित केस को पटना हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट को भेज दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी केस को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके तिवारी की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया। दिसंबर महीने में सभी केस पर नए सिरे से रिवोकेशन संख्या बैठाई गई।

कोर्ट ने किया जवाब तलब

इन मामलों की पहली सुनवाई के बाद अदालत ने दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामलों में सीबीआई की ओर से वरीय विशेष लोक अभियोजक एसके श्रीवास्तव ‘राजन’ पैरवीकार हैं। बताया कि यह कार्रवाई चाईबासा, गोड्डा, हजारीबाग और साहिबगंज कोषागार से अवैध निकासी के मामलों से जुड़ी है। सीबीआई का दावा है कि इन कोषागार घोटालों में दोषी ठहराए गए या आरोपी व्यक्तियों ने अपराध से अर्जित संपत्तियों को अब तक अपने या अपने परिजनों (कानूनी वारिसों) के नाम पर बनाए रखा है, जिन्हें अब रिकवर किया जाएगा।

इन लोगों को कसा शिकंजा

सीबीआई ने जिन प्रमुख नामों पर शिकंजा कसा है, उनमें पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा (दोनों मृत), त्रिपुरारी मोहन प्रसाद समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जीवित नहीं है, तो उनके उत्तराधिकारियों से भी अवैध संपत्तियों की वसूली की जाएगी। पहले विभिन्न कानूनी अड़चनों के कारण रिवोकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब सभी तथ्यों और दस्तावेज के साथ मामलों को आगे बढ़ाया गया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई चारा घोटाले के इतिहास में एक नया मोड़ साबित हो सकती है।

वरीय लोक अभियोजक एसके श्रीवास्तव ‘राजन’ ने बताया कि रिवोकेशन केस पटना में लंबित था। हाईकोर्ट के आदेश पर रांची में सुनवाई प्रारंभ हो गई है। चाईबासा, गोड्डा, हजारीबाग और साहेबगंज कोषागार से अवैध निकासी के मामले के चिह्नित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। मामले में आरोपियों के जीवित नहीं रहने पर उनके कानूनी वारिस से संपत्ति रिकवर किया जाएगा। नोटिस भेजा जा रहा है।

