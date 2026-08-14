झारखंड में बाढ़ का कहर! भारी बारिश से डूब गए 200 घर; प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
झारखंड में भारी बारिश का कहर दिखना शुरू हो गया है। मेदिनीनगर और पूर्वी सिंहभूम के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहां 200 घर पानी में डूब गए हैं।
पलामू जिले के मुख्यालय मेदिनीनगर और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुख्यालय जमशेदपुर में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। मेदिनीनगर के कंडू मोहल्ले में आज सुबह-सुबह उत्तरी कोयल नदी का पानी घुसने से 200 से अधिक घर डूब गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है।
पलामू जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
पलामू जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क करते हुए उन्हें नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी है। उत्तर कोयल नदी राज्य के प्रमुख जल स्रोतों में से एक है। अचानक आई बाढ़ के कारण आवागमन करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।
पलामू में कई घर जलमग्न
पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि इस मौसम में पहली बार अचानक ऐसी बाढ़ देखी गई है, जिससे कई घर जलमग्न हो गए। उन्होंने बताया कि जिले के अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों को उफनती नदी के पास जाने से रोकने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाद में दिन के समय जलस्तर कम हो सकता है। इस बीच, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि जमशेदपुर में गुरुवार रात से ही खरकई और सुवर्णरेखा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है और जलग्रहण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर