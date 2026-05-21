रांची एयरपोर्ट से बढ़ाई जाएंगी फ्लाइट्स, इन शहरों के लिए भी शुरू होंगी उड़ानें; देखें लिस्ट
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बुधवार को रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। अब यहां से यात्रियों के साथ ही उनके लिए फ्लाइटें भी बढ़ाई जाएंगी। यहां से काशी विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि देश के हर प्रमुख राजधानी और प्रमुख शहरों के साथ रांची की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाएगी।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बुधवार को रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर कहा कि यहां से यात्रियों के साथ ही उनके लिए फ्लाइटें भी बढ़ाई जाएंगी। यहां से काशी विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि देश के हर प्रमुख राजधानी और प्रमुख शहरों के साथ रांची की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाएगी। उन्होंने यह बात रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची से काशी विश्वनाथ, रांची से गुवाहाटी और रांची से रायपुर के लिए सीधी विमान सेवा के मांग पर कहीं। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मेयर रोशनी खलखो, सांसद महुआ माजी, विधायक नवीन और एयरपोर्ट रांची के निदेशक विनोद कुमार उपस्थित थे।
काउंटर में मिलेंगी स्थानीय हस्तशिल्प सामग्री
नायडू ने कहा कि रांची एयरपोर्ट पर झारखंड के जनजातीय समाज के हस्तनिर्मित बने विभिन्न सामग्री और उससे जुड़े अन्य उत्पाद के लिए अवसर काउंटर होगा। इससे देश विदेश के यात्री परिचित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यहां की सोहराय कला देश विदेश तक में लोकप्रिय हो रही है। साथ ही बच्चों के लिए किड्स जोन के साथ फ्लाब्रेरी भी बच्चों के लिए उपलब्ध होंगी। इससे मोबाइल में दिलचस्पी रखनेवाले बच्चे अपने मनोरंजन के साथ अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ेंगे। इस तरह रांची एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ ही बाकी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं।
विमान किराया नियंत्रित करने की जरूरत : महुआ
महुआ माजी ने कहा कि वर्तमान समय में विमान किराया में तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी है। उनके बच्चे महानगर में पढ़ते हैं। एक बार आने-जाने पर ही किराया के रूप में बजट गड़बड़ा रहा है। उन्होंने किराए को नियंत्रित करने की मांग की। साथ ही कहा कि एचईसी को आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है। ऐसी स्थिति में रांची एयरपोर्ट का विस्तारीकरण इसमें काफी सहायक सिद्ध् होगी।
ईस्टर्न जोन में सबसे बड़ा होगा रांची एयरपोर्ट : सेठ
कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची एयरपोर्ट का विस्तारीकरण प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। इसके विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार से 351 एकड़ और 52 एकड़ भूमि रक्षा विभाग से मिलना है। यदि यह जमीन मिल जाती है तो विस्तारीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह पूरे ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। विधायक नवीन जायसवाल ने रांची एयरपोर्ट के सीएसआर फंड को यहां के विस्थापितों के बजाय अन्य जिलों में खर्च करने पर एतराज जताया।
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