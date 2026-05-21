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रांची एयरपोर्ट से बढ़ाई जाएंगी फ्लाइट्स, इन शहरों के लिए भी शुरू होंगी उड़ानें; देखें लिस्ट

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बुधवार को रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। अब यहां से यात्रियों के साथ ही उनके लिए फ्लाइटें भी बढ़ाई जाएंगी। यहां से काशी विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि देश के हर प्रमुख राजधानी और प्रमुख शहरों के साथ रांची की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाएगी।

रांची एयरपोर्ट से बढ़ाई जाएंगी फ्लाइट्स, इन शहरों के लिए भी शुरू होंगी उड़ानें; देखें लिस्ट

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बुधवार को रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर कहा कि यहां से यात्रियों के साथ ही उनके लिए फ्लाइटें भी बढ़ाई जाएंगी। यहां से काशी विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि देश के हर प्रमुख राजधानी और प्रमुख शहरों के साथ रांची की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाएगी। उन्होंने यह बात रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची से काशी विश्वनाथ, रांची से गुवाहाटी और रांची से रायपुर के लिए सीधी विमान सेवा के मांग पर कहीं। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मेयर रोशनी खलखो, सांसद महुआ माजी, विधायक नवीन और एयरपोर्ट रांची के निदेशक विनोद कुमार उपस्थित थे।

काउंटर में मिलेंगी स्थानीय हस्तशिल्प सामग्री

नायडू ने कहा कि रांची एयरपोर्ट पर झारखंड के जनजातीय समाज के हस्तनिर्मित बने विभिन्न सामग्री और उससे जुड़े अन्य उत्पाद के लिए अवसर काउंटर होगा। इससे देश विदेश के यात्री परिचित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यहां की सोहराय कला देश विदेश तक में लोकप्रिय हो रही है। साथ ही बच्चों के लिए किड्स जोन के साथ फ्लाब्रेरी भी बच्चों के लिए उपलब्ध होंगी। इससे मोबाइल में दिलचस्पी रखनेवाले बच्चे अपने मनोरंजन के साथ अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ेंगे। इस तरह रांची एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ ही बाकी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं।

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विमान किराया नियंत्रित करने की जरूरत : महुआ

महुआ माजी ने कहा कि वर्तमान समय में विमान किराया में तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी है। उनके बच्चे महानगर में पढ़ते हैं। एक बार आने-जाने पर ही किराया के रूप में बजट गड़बड़ा रहा है। उन्होंने किराए को नियंत्रित करने की मांग की। साथ ही कहा कि एचईसी को आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है। ऐसी स्थिति में रांची एयरपोर्ट का विस्तारीकरण इसमें काफी सहायक सिद्ध् होगी।

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ईस्टर्न जोन में सबसे बड़ा होगा रांची एयरपोर्ट : सेठ

कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची एयरपोर्ट का विस्तारीकरण प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। इसके विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार से 351 एकड़ और 52 एकड़ भूमि रक्षा विभाग से मिलना है। यदि यह जमीन मिल जाती है तो विस्तारीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह पूरे ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। विधायक नवीन जायसवाल ने रांची एयरपोर्ट के सीएसआर फंड को यहां के विस्थापितों के बजाय अन्य जिलों में खर्च करने पर एतराज जताया।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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