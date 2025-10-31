रांची से 2 और शहरों के लिए फ्लाइट, जयपुर और गोवा जाना हुआ आसान

संक्षेप: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अब दो और शहरों के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। इस तरह अब कुल 30 फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगेंगी।

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अब 31 विमानों का परिचालन किया जाएगा। प्रतिदिन 30 विमानों का आवागमन और 30 प्रस्थान होगा। नयी समय-सारिणी में जयपुर से गोवा वाया रांची विमान के परिचालन का समय जारी किया गया है। यह सेवा जल्द शुरू होगी। यह विमान जयपुर से दिन के 11 बजे रांची आएगा और 11.40 बजे उड़ान भरकर गोवा रवाना होगा। रांची से गोवा और जयपुर के लिए नई फ्लाइट है। इस तरह अब कुल 30 फ्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आएंगी और 30 यहां से उड़ान भी भरेंगी।

इसमें शामिल इंडिगो की चेन्नई-रांची-चेन्नई का एक विमान सप्ताह में केवल एक दिन शुक्रवार को ही रांची से आवाजाही के लिए उपलब्ध होगा। नयी समय-सारिणी में रांची से 12 शहरों के लिए उड़ान उपलब्ध होगी। इनमें मुबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, पटना, भुवनेश्वर, गोवा, जयपुर शामिल हैं। सबसे अधिक उड़ान दिल्ली और रांची की कुल नौ उड़ानें और बेंगलुरु रांची की सात उड़ानें उपलब्ध होंगी। कोलकाता-रांची और हैदराबाद-रांची की चार-चार विमान सेवा है। विंटर शेड्यूल होने के कारण रांची से उड़ान का समय सुबह 7.10 बजे से आरंभ होकर रात 9.25 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी विमानों की आवाजाही होगी। नए शेड्यूल में पुणे, भुवनेश्वर, पटना, अहमदाबाद की विमान सेवाएं भी शामिल हैं। नयी समय-सारिणी 31 दिसंबर तक लागू रहेगी।