छठ महापर्व पर झारखंड में 5 और लोग पानी में डूबे, दो दिनों में 11 की मौत

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, राज्य में अलग-अलग जगहों पर पांच और बच्चे डूब गए, जिससे दो दिनों में मरने वालों की संख्या 11 हो गई हैं। ज्यादातर मौतें छठ पूजा के दौरान हुई हैं।

छठ पूजा के दौरान झारखंड में दर्दनाक हादसे सामने आए। ये हादसे पूजा के दौरान पानी में डूबने के चलते हुई मौतों से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक, राज्य में अलग-अलग जगहों पर पांच और बच्चे डूब गए, जिससे दो दिनों में मरने वालों की संख्या 11 हो गई हैं। ज्यादातर मौतें छठ पूजा के दौरान हुई हैं।

सोमवार को एक किशोर लड़का और दो आदमी भी पानी में लापता हो गए। पुलिस ने बताया कि राज्य के हजारीबाग, गढ़वा और सिमडेगा जिलों में पांच बच्चों की मौत हो गई। रविवार को सिमडेगा और पलामू जिलों में छह अन्य लोग डूब गए थे। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम को छठ पूजा के दौरान हजारीबाग के केरेडारी पुलिस स्टेशन इलाके के बेला गांव में एक तालाब में दो लड़कियां, गुनगुन कुमारी (11) और रूपा तिवारी (12) डूब गईं।

गढ़वा में, सोमवार दोपहर को सदर पुलिस स्टेशन इलाके में दानरो नदी में नहाते समय 13 साल का राहुल कुमार डूब गया। सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सुनील तिवारी ने बताया कि कुमार नदी में नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूब गया। स्थानीय लोग उसे पानी से बाहर निकालकर सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को सिमडेगा जिले के बानो पुलिस स्टेशन इलाके के मयंगसोर गांव में एक ढाई साल की बच्ची पानी से भरी बाल्टी में डूब गई। घटना के समय बच्ची और उसकी दादी घर पर थे। अधिकारी ने बताया कि दादी दूसरे कमरे में गई थीं, लेकिन जब वह लौटीं तो उन्होंने बच्ची को बाल्टी में डूबा हुआ पाया।

पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को छठ पूजा के रीति-रिवाजों के तहत शाम का अर्घ्य देने के बाद सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल पुलिस स्टेशन इलाके के साहेरबेरा के पास सुवर्णरेखा नदी में एक नाबालिग लड़का डूब गया।

चांडिल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज दिलशान बिरुआ ने PTI को बताया कि 14 साल का आर्यन यादव नदी के खतरनाक इलाके में चला गया था और डूबते समय मदद के लिए चिल्ला रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया, "इसके बाद, प्रतीक कुमार यादव (19) और संजय सिंह (45) उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। NDRF की टीम और लोकल गोताखोरों ने लड़के की लाश बरामद कर ली है, जबकि दोनों आदमियों की तलाश मंगलवार सुबह फिर से शुरू होगी।"