झारखंड में KSS नेता सुजीत सिन्हा की पत्नी समेत 5 गिरफ्तार, 3 पाकिस्तानी पिस्टल बरामद

Wed, 22 Oct 2025 10:54 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रांची में एक महिला समेत कोयलांचल शांति सेना के 5 मेंबरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 पाकिस्तानी पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार ये लोग प्रिंस खान गिरोह से भी जुड़े हुए थे। महिला की पहचान केएसएस नेता सुजीत सिन्हा की पत्नी के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि बुधवार को रांची में एक महिला समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से तीन पाकिस्तानी पिस्तौलें बरामद की गईं। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बीआईटी मेसरा थाना क्षेत्र के चुटू ओवरब्रिज के पास से पुरुष अपराधियों को और अरगोड़ा थाना क्षेत्र से महिला को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कोयलांचल शांति सेना (केएसएस) के सदस्यों के रूप में हुई है। ये लोग प्रिंस खान गिरोह से भी जुड़े हुए थे। महिला की पहचान केएसएस नेता सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से तीन पाकिस्तानी पिस्तौलें, सात मैगजीन, 13 कारतूस, एक चार पहिया वाहन, छह मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान इनामुल हक, उसके बॉडीगार्ड रवि आनंद उर्फ ​​सिंघा और इनामुल के रिश्तेदार मोहम्मद शहीद उर्फ ​​अफरीदी खान और मोहम्मद सेराज के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सभी का आपराधिक इतिहास रहा है।

सीटी एसपी पारस राणा ने कहा कि पिछले महीने तुपुदाना थाना क्षेत्र में गोलीबारी की एक घटना हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी केएसएस ने ली थी। पुलिस ने उनके साथ गोलीबारी के बाद कुछ अपराधियों को पकड़ा था। राणा ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि केएसएस नेता सुजीत सिन्हा सीधे तौर पर प्रिंस खान के संपर्क में था। प्रिंस खान एक गैंगस्टर है और वर्तमान में यूएई में रहता है।

एसपी ने बताया कि जब पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने खुलासा किया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान ड्रोन के ज़रिए पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हथियार और गोला-बारूद ला रहे थे। वे इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश भर के व्यापारियों में दहशत फैलाने और उनसे रंगदारी वसूलने के लिए कर रहे थे।

रांची में इनामुल हक उर्फ ​​बबलू खान अपने गुर्गों के साथ मिलकर सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान की ओर से उगाही करता था। इन लोगों द्वारा वसूली गई रकम सुजीत सिन्हा के गिरोह के सदस्यों की मदद से प्रिंस खान तक पहुंचाई जाती थी। इसके बाद खान इसे यूएई के रास्ते पाकिस्तान भेज देता था। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान में उनके गुर्गों द्वारा अवैध हथियार खरीदने और अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता था।

रिया सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ओरमांझी थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है।वह रांची में हथियारों की आपूर्ति के लिए इनामुल हक के साथ संपर्क में थी। उसे अदालत में पेश किया जाएगा। राणा ने कहा कि जांच में यह स्थापित हो गया है कि ये हथियार पाकिस्तान से आए थे।

उन्होंने आगे कहा कि यह भी जानकारी मिली है कि कुछ महिलाएं पंजाब से इन हथियारों को रांची पहुंचाने आई थीं। पाकिस्तानी हथियार आपूर्तिकर्ता का नाम भी सामने आया है। जांच जारी है। इनामुल हक के खिलाफ अकेले रांची के कई थानों में कुल 10 मामले लंबित हैं।

