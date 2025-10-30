झारखंड में 5 BJP नेता JMM में शामिल, भाजपा बोली- हमने पार्टी से निकाला, क्या वजह बताई?

संक्षेप: पांच भाजपा नेताओं ने झारखंड की सत्ताधारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद भाजपा ने लिखित पत्र जारी करके बताया कि इन नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है।

झारखंड में घाटशिला उपचुनाव होने हैं। इससे पहले पूर्वी सिंहभूम जिले के 5 BJP नेता गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) में शामिल हो गए। इसके कुछ ही घंटों बाद, BJP के प्रदेश मुख्यालय ने मीडिया को एक बयान जारी कर पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए इन पांचों नेताओं को पार्टी से निकालने की घोषणा की।

गुरुवार दोपहर को, हेमंत सोरेन ने एक्स अकाउंट पर BJP नेताओं के JMM में शामिल होने की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने लिखा- ‘JMM लोगों की भावनाओं की पार्टी है। पूर्वी सिंहभूम के सम्मानित नेता अब JMM परिवार का हिस्सा बन गए हैं। लोगों का आशीर्वाद ही हमारी असली ताकत है।’ सोरेन ने भरोसा जताया कि लोग घाटशिला उपचुनाव में JMM को भारी जीत दिलाएंगे। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम जिले में है।

बाद में शाम को, BJP प्रदेश कार्यालय ने एक मीडिया बयान जारी कर पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व घाटशिला ब्लॉक अध्यक्ष तुषार कांत और सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व मोसाबनी ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश महली को पार्टी से निकालने की जानकारी दी।

प्रदेश महासचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन आदेश में कहा गया है कि ये नेता घाटशिला उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे) के खिलाफ काम करने के दोषी पाए गए। BJP के बयान में घाटशिला ब्लॉक अध्यक्ष कौशिक कुमार को भी "BJP के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने" के लिए पार्टी से निकालने की जानकारी दी गई।