पत्नी के 15 साल पुराने लवर की पति ने 4 लाख की सुपारी देकर कराई हत्या, कपल समेत 5 गिरफ्तार

Feb 23, 2026 12:42 pm ISTRatan Gupta रांची, पीटीआई
पुलिस ने इस मामले में एक दंपति समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान कांटाटोली के राजा कॉलोनी निवासी आसिफ अंसारी के रूप में हुई है। उसका शव गुरुवार को खेलगांव थाना क्षेत्र के गडिगांव स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था।

रांची में प्रेम संबंध के चलते एक 30 वर्षीय युवक की हत्या का सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक दंपति समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान कांटाटोली के राजा कॉलोनी निवासी आसिफ अंसारी के रूप में हुई है। उसका शव गुरुवार को खेलगांव थाना क्षेत्र के गडिगांव स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारने का खुलासा

डीएसपी सदर संजीव बेसरा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि आसिफ की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पहले उसे गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पहचान छिपाने के लिए पत्थरों से कुचला गया।

15 पुराने लवर का मर्डर, 4 लाख की सुपारी दी

जांच में पता चला कि आसिफ का आनंद विहार की एक महिला से पिछले 15-16 वर्षों से प्रेम संबंध था। महिला के पति जॉनसन मिंज (35) को इस संबंध की जानकारी थी। इसी के चलते उसने अपने मित्र दीपक अग्रवाल (36) के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। मिंज ने अग्रवाल को आसिफ की हत्या के लिए 4 लाख रुपये की सुपारी दी। इसके अलावा प्रिंस कुमार (22) को 1.60 लाख रुपये और प्रेम लाकड़ा (44) को 2.40 लाख रुपये दिए गए।

आरोपियों ने कबूले अपने अपराध

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उनके पास से एक देशी कट्टा, दो मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।

