रामगढ़ में खुलेगा झारखंड का पहला 'ट्रांसकैफे', ट्रांसजेंडर संभालेंगे कमान, मेन्यू में क्या?
झारखंड के रामगढ़ में राज्य का पहला ट्रांस कैफे खुलने जा रहा है, जिसे ट्रांसजेंडर समुदाय के 10 सदस्य चलाएंगे। इस पहल का मकसद लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और सम्मानजनक रोजगार देना है।
झारखंड के रामगढ़ जिले में राज्य का पहला ऐसा कैफे खुलने जा रहा है जिसे पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग चलाएंगे। 'ट्रांस कैफे' नाम का यह आउटलेट जिला कलेक्टरेट पार्क में स्थित है। इसका प्रबंधन किन्नर उत्थान समिति के 10 सदस्यों की ओर से किया जाएगा। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के अनुसार, इस पहल का मुख्य मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है।
जिला कलेक्ट्रेट पार्क से चलेगा ‘ट्रांसकैफे’, यह मकसद
रामगढ़ के डिप्टी कमिश्नर फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि 'ट्रांसकैफे' का उद्घाटन मंगलवार को होगा। 'ट्रांसकैफे' आउटलेट जिला कलेक्ट्रेट पार्क से चलेगा और इसे 10 ट्रांसजेंडर लोगों का एक समूह मैनेज करेगा। यह अनोखी पहल ट्रांसजेंडर समूह के लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके लिए सम्मानजनक रोजगार पैदा करने के मकसद से की गई थी।
मेन्यू में क्या?
रामगढ़ के डिप्टी कमिश्नर फैज अक अहमद मुमताज कहा कि जिले में 'किन्नर उत्थान समिति' नाम का एक सेल्फ-हेल्प ग्रुप बनाया गया है। 'किन्नर उत्थान समिति' नाम का सेल्फ-हेल्प ग्रुप कैफे चलाएगा। इस कैफे में शुरुआत में आने वालों को चाय, कॉफी, स्नैक्स और दूसरी हल्की-फुल्की चीजें दी जाएंगी। इसके बाद धीरे-धीरे मेन्यू बढ़ाने का प्लान है।
झारखंड का पहला कैफे जिसे ट्रांसजेंडर चलाएंगे
रामगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह झारखंड का पहला कैफे होगा जिसे पूरी तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग चलाएंगे। 'किन्नर उत्थान समिति' की प्रेसिडेंट हिमांशी प्रधान ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में लोगों की अलग-अलग सोच होती है। लेकिन नाचने-गाने के अलावा यदि मौका मिले तो हम मेनस्ट्रीम काम भी अच्छे से कर सकते हैं। यह पहल नौकरी से कहीं अधिक देती है।
सोच बदलने में भी होगा मददगार
हिमांशी प्रधान ने कहा कि कैफे ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में बच्चों की सोच बदलने में भी मदद करेगा। बच्चे आमतौर पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ कम मिलते-जुलते हैं क्योंकि वे हमसे डरते हैं। अब वे रेगुलर बातचीत करेंगे जिससे उनके विचार बदलने में मदद मिलेगी। वहीं रामगढ़ के डिप्टी कमिश्नर फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि जिले में लगभग 50 ट्रांसजेंडर लोग हैं जिनको मदद करने की कोशिशें की जा रही हैं।
ब्यूटीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू
रामगढ़ के डिप्टी कमिश्नर फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि किन्नर समाज को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए तमाम पहल की जा रही है ताकि वे इज्जतदार जीवन बसर कर सकें। कम्युनिटी के लोगों के लिए सोमवार से एक ब्यूटीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें एक्सपर्ट उनके घरों पर जाकर उन्हें अपना काम शुरू करने में मदद करेंगे। यही नहीं रामगढ़ जिला प्रशासन ने हर शनिवार को सदर अस्पताल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक खास ओपीडी भी शुरू की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।