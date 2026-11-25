शादी के दौरान हजारीबाग में गोलीबारी, होटल में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल
झारखंड के हजारीबाग में गोलीबारी की मामला सामने आया है। यहां एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है।
झारखंड के हजारीबाग में गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहां शादी के दौरान गोलीबारी में दो लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि होटल में शादी समारोह चल रहा था, इस दौरान गोलीबारी शुरू हो गई और एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
मिली जानकारी के अनुसार, होटल के अंदर शादी का प्रोग्राम चल रहा था, इस दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी की आवाज सुनकर शादी समारोह में हड़कंप मच गया। इस दौरान पता चला कि गोलीबारी में दो लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई।
एक की हालत गंभीर
घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे होटल को घेर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि, घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।
क्यों हुई गोलीबारी
शुरुआती जानकारी के अनुसार, शादी समारोह में गोलीबारी की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी र और अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर