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जमशेदपुर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, गले को छेदते हुए पीठ से निकल गई गोली; हिरासत में ASI

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में गोलीबारी का मामला सामने आया है। यहां एक युवक को गोली लगी और गले को छेदते हुए पीठ से बाहर निकल गई। इस मामले में पुलिस ने एएसआई को हिरासत में लिया था।

जमशेदपुर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, गले को छेदते हुए पीठ से निकल गई गोली; हिरासत में ASI

जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र के बालीगुमा में मंगलवार रात लगभग साढ़े 11 बजे फायरिंग में देवदास गौड़ नामक युवक घायल हो गया। गोली उसके गले को छेदते हुए पीठ से निकल गई। घटना के बाद साथी उसे लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के बाद स्थिति खतरे से बाहर है। वह सरायकेला जिले के राजनगर का रहनेवाला है।

इधर, पुलिस ने घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे देवाशीष पोद्दार और नीरज प्रधान के अलावा आरआईटी थाना में पदस्थापित एएसआई पंकज कुमार को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार तीनों अलग-अलग बयान दे रहे हैं, जिससे मामला और उलझ गया है। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है।

रात में क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है : देवदास गौड़

घायल देवदास गौड़ ने बताया कि वह राजनगर का रहने वाला है। अपने भाई देवाशीष के साथ बालीगुमा आया था। हालांकि, उसने कहा कि रात में क्या हुआ कुछ याद नहीं है। उसके बयान से भी पुलिस को घटना की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।

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पुलिस ने क्या बताया

एमजीएम थाना प्रभारी सचिन दास ने बताया कि पूछताछ में शामिल सभी लोग नशे की हालत में थे और लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि नशा करने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चली। गोली किसने चलाई और उसका उद्देश्य क्या था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। पुलिस घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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