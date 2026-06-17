जमशेदपुर में ताबड़तोड़ गोलीबारी, गले को छेदते हुए पीठ से निकल गई गोली; हिरासत में ASI
जमशेदपुर में गोलीबारी का मामला सामने आया है। यहां एक युवक को गोली लगी और गले को छेदते हुए पीठ से बाहर निकल गई। इस मामले में पुलिस ने एएसआई को हिरासत में लिया था।
जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र के बालीगुमा में मंगलवार रात लगभग साढ़े 11 बजे फायरिंग में देवदास गौड़ नामक युवक घायल हो गया। गोली उसके गले को छेदते हुए पीठ से निकल गई। घटना के बाद साथी उसे लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के बाद स्थिति खतरे से बाहर है। वह सरायकेला जिले के राजनगर का रहनेवाला है।
इधर, पुलिस ने घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे देवाशीष पोद्दार और नीरज प्रधान के अलावा आरआईटी थाना में पदस्थापित एएसआई पंकज कुमार को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार तीनों अलग-अलग बयान दे रहे हैं, जिससे मामला और उलझ गया है। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है।
रात में क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है : देवदास गौड़
घायल देवदास गौड़ ने बताया कि वह राजनगर का रहने वाला है। अपने भाई देवाशीष के साथ बालीगुमा आया था। हालांकि, उसने कहा कि रात में क्या हुआ कुछ याद नहीं है। उसके बयान से भी पुलिस को घटना की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।
पुलिस ने क्या बताया
एमजीएम थाना प्रभारी सचिन दास ने बताया कि पूछताछ में शामिल सभी लोग नशे की हालत में थे और लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि नशा करने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चली। गोली किसने चलाई और उसका उद्देश्य क्या था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। पुलिस घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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