Hindi Newsझारखंड न्यूज़Firing in broad daylight in Ranchi, cement trader shot in the stomach

रांची में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, सीमेंट कारोबारी को गोली मारकर फरार हुए बदमाश

संक्षेप: बेखौफ अपराधियों ने कटहल मोड़ के पास सीमेंट कारोबारी को निशाना बनाया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम राधेश्याम साहू है।

Wed, 15 Oct 2025 01:24 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, रांची
झारखंड की राजधानी रांची से दिनदहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। बेखौफ अपराधियों ने कटहल मोड़ के पास सीमेंट कारोबारी को निशाना बनाया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम राधेश्याम साहू है।

गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस के मुताबिक घटना दोपहर करीब साढ़े बारह बजे की है। दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी राधेश्याम साहू को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी।

राधेश्याम कुछ समझ पाते इससे पहले ही तड़ातड़ गोलीबारी के शिकार हो गए। घायल कारोबारी को रांची के पल्स हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी के पेट में सात गोलियां लगी है। लोगों का कहना है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि बाइक से भागते समय भी फायरिंग करते हुए फरार हुए।

घटना रातू इलाके में घटी है। कारोबारी का घर नगड़ी थाना क्षेत्र में है। बताया गया है कि पुंदाग ओपी के आसपास कारोबारी का अपना मकान है, जहां परिजन रहते हैं। नगड़ी इलाके में पड़ोसन रेस्टोरेंट के पीछे कारोबारी का आवास है। अस्पताल में हुई जांच में पेट और नीचे के हिस्से में सात गोली लगने की पुष्टि की गई है। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग बढ़ते क्राइम पर सरकार से नाराज भी हैं।

