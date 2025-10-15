रांची में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, सीमेंट कारोबारी को गोली मारकर फरार हुए बदमाश

संक्षेप: बेखौफ अपराधियों ने कटहल मोड़ के पास सीमेंट कारोबारी को निशाना बनाया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम राधेश्याम साहू है।

गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस के मुताबिक घटना दोपहर करीब साढ़े बारह बजे की है। दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी राधेश्याम साहू को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी।

राधेश्याम कुछ समझ पाते इससे पहले ही तड़ातड़ गोलीबारी के शिकार हो गए। घायल कारोबारी को रांची के पल्स हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी के पेट में सात गोलियां लगी है। लोगों का कहना है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि बाइक से भागते समय भी फायरिंग करते हुए फरार हुए।