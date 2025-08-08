Firing done in Ranchi bar because Bhojpuri song was not played बार में भोजपुरी गाना नहीं बजाया तो कर दी फायरिंग, गार्ड की हरकत ने पहुंचा दिया जेल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
बार में भोजपुरी गाना नहीं बजाया तो कर दी फायरिंग, गार्ड की हरकत ने पहुंचा दिया जेल

झारखंड के रांची में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बार में भोजपुरी गाना ना बजाने पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 07:54 AM
रांची कोतवाली थाना की पुलिस ने हरमू रोड गौशाला चौक के पास ग्रेविटी लांच एंड बार में फायरिंग करने के मामले में एक निजी सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। आरोपी राहुल सिंह एक बड़े नेता का अंगरक्षक रह चुका है। वह वर्तमान में पीएचडी कॉलोनी हिनू डोरंडा का रहने वाला है।

गाना बजाने को लेकर हुई बहस

बताया जा रहा है कि बार में भोजपुरी गाना बजाने को लेकर कुछ लोगों के बीच बकझक हो गई, तभी राहुल ने फायरिंग कर दी। गोली चलने के बाद बार में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राहुल के पास से एक रिवॉल्वर और 21 राउंड गोली और घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने फायरिंग करने की बात कबूला। वहीं, बार के मैनेजर आशीष सिन्हा के लिखित बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, राहुल दबंगई दिखाते हुए भोजपुरी गाना बजाने के लिए जोर देने लगा। नहीं बजाने पर उसने फायरिंग की।

बार में कई लोग मौजूद थे। जिस गाने की फरमाइश राहुल कर रहा था, उस गाने को बजाने में असमर्थता जताई गई। उसके बाद राहुल ने पिस्टल निकाल कर धमकाने लगा। इसी दौरान बार के स्टाफ ने जानकारी पुलिस को दे दी। बताया जाता है कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले राहुल ने फायरिंग कर दी। उसके बाद बार में अफरा-तफरी मच गई। लोग बार से निकलने लगे।