झारखंड: स्कूल के हॉस्टल में लगी आग, पढ़ने-सोने का सामान खाक; 25 छात्राओं की बाल-बाल बची जान

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आग सुबह करीब 6 बजे लगी थी। बरियातू स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आग लगने से छात्राओं के कमरे में बिस्तर और पढ़ाई-लिखाई की सामग्री जलकर खाक हो गई है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान, पीटीआई, लातेहारMon, 18 Aug 2025 01:02 PM
झारखंड के लातेहार ज़िले से सोमवार सुबह एक आवासीय स्कूल के हॉस्टल में आग लगने की खबर सामने आई। हॉस्टल के कमरे में आग लगने से 20-25 छात्राएं बाल-बाल बच गईं। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आग सुबह करीब 6 बजे लगी थी। बरियातू स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आग लगने से छात्राओं के कमरे में बिस्तर और पढ़ाई-लिखाई की सामग्री जलकर खाक हो गई है। गनीमत रही कि छात्राओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान ने पीटीआई-भाषा को बताया, स्थानीय लोगों और छात्रों ने आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों की मदद की। अधिकारी ने बताया, जब आग लगी तब हॉस्टल के कमरे में रहने वाली सभी 20-25 छात्राएँ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए मैदान में थीं। इस कारण उन लोगों की बाल-बाल जान बच गई। नहीं तो ये हादसा और भी भयानक हो सकता था।

शुरुआती जाँच से पता चला है कि हॉस्टल के कमरे में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) प्रिंस कुमार ने कहा कि आग लगने के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि हॉस्टल में कुल 221 छात्राएँ रहती हैं। आज लगी आग को बुझाने के लिए एक दमकल गाड़ी को मौके पर भेजा गया था, जिसने आग बुझाने में एक घंटे से ज़्यादा का समय लिया।