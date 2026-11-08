निशा भगत मौत मामले में ऐक्शन! FIR दर्ज; पिता ने क्या लगाए आरोप
गुमला की आदिवासी नेता निशा भगत की मौत मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत उरु गांव निवासी निशा के पिता हिंदू भगत के आवेदन पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा को केस में नामजद आरोपी बनाया गया है।
झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत उरु गांव निवासी निशा के पिता हिंदू भगत के आवेदन पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा को केस में नामजद आरोपी बनाया गया है।
हिंदू भगत ने पिठोरिया थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर मानसिक, सामाजिक रूप से दबाव बनाया गया, सम्मिलित प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र के तहत तंग किया गया, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। आरोप लगाया कि अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और चर्च के कुछ लोगों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। निशा ने आत्महत्या नहीं की, साजिश के तहत हत्या हुई है। इधर, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि दो लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय के मामले में तथ्यों की जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
सोशल मीडिया के जरिए चरित्र हनन का आरोप
निशा के पिता हिंदू भगत ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को लंबे समय से मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सोशल मीडिया के जरिए चरित्र हनन व दुष्प्रचार किया गया। आरोपियों पर मानसिक दबाव बनाने व प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने व आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है। मुख्यालय वन डीएसपी अनर पांडेय ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
निशा ने सोशल मीडिया पर लाइव पीड़ा बयां की थी
हिंदू भगत के अनुसार, उनकी पुत्री ने शुक्रवार को दोपहर में मृत्यु से पूर्व सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी पीड़ा बयां की थी। लाइव बयान में कई लोगों के नाम और घटनाओं का उल्लेख किया था। पिता ने प्रशासन और पुलिस के वरीय अधिकारियों से मामले की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आग्रह किया है।
मौत पर राष्ट्रीय एसटी आयोग ने लिया संज्ञान
निशा की मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने बताया, राज्य के वरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। निशा ने मौत से पूर्व फेसबुक लाइव में कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। आयोग सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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