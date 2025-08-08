FIR against BJP MPs Nishikant Dubey and Manoj Tiwari Here is the reason BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ FIR, बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसने का आरोप, Jharkhand Hindi News - Hindustan
BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ FIR, बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसने का आरोप

भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ दो अगस्त को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची, भाषाFri, 8 Aug 2025 09:56 PM
भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ दो अगस्त को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है।

मंदिर के पुजारी कार्तिक नाथ ठाकुर की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मद्देनजर पवित्र महीने श्रावण के दौरान वीआईपी या वीवीआईपी प्रवेश पर प्रतिबंध के बावजूद दोनों भाजपा सांसदों ने दो अगस्त को रात 8:45 बजे से नौ बजे के बीच मंदिर के गर्भगृह में कथित तौर पर जबरन प्रवेश किया।

एक अधिकारी ने बताया, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कांशीकांत दुबे, शेषाद्रि दुबे और अन्य के खिलाफ बाबा बैद्यनाथ मंदिर पुलिस थाने में मंदिर केगर्भगृह में प्रवेश करने, धार्मिक परंपरा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा सुरक्षा कारणों से तैनात पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई कर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शिकायत के अनुसार, सांसदों के जबरन प्रवेश और पुलिसकर्मियों के साथ झड़प के कारण वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं में भय व्याप्त हो गया और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सात अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग 55 लाख कांवड़ियों ने एक महीने से जारी ‘श्रावण मेले’ के दौरान अब तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जल चढ़ाया है।